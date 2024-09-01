Boğa Burçları Biraz Daha Sabredin: Uranüs Çilesi 2025 Sonunda Bitecek!
Boğa Burçları Biraz Daha Sabredin: Uranüs Çilesi 2025 Sonunda Bitecek!
Yeryüzündeki en değişim düşmanı burçlar olan Boğa burcu biliyorsunuz hayatının en büyük sabır sınavından geçiyor. Hem de 2018 yılından beri! Devrim gezegeni Uranüs biliyorsunuz yıllardır Boğa'ları avucunun içine almış durumda. Çile ise 2025 sonunda bitiyor...
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Yeryüzündeki en değişim düşmanı burç biliyorsunuz Boğa'dır. Boğa dediğimiz burç Seda Sayan'ın 'çorap kadını' oluşu gibi net bir şeydir: Boğa düzen insanıdır, aşırı istikrarlıdır, sabırlıdır, sabittir, değişimler karşısında hiç de esnek değildir, değişimlere en kapalı burçlar listesinin zirvesindedir!
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Gelin görün ki sabitlikte bir dünya markası olan Boğa burçları 2018 yılından beri, hatta tam tarih verelim 15 Mayıs 2018'den beri ciddi anlamda sınanıyor!
Devrim gezegeni olarak bilinen Uranüs, 2018 yılından itibaren Boğa burçlarına tatlı ve nahoş değişim sürprizleri hazırlamış durumda. Bir başka burç için çocuk oyuncağı olan değişimler söz konusu Boğa burçları olduğunda 'devrim' tadında oluyor, inanılmaz bir enerji açığa çıkıyor tabii!
Uranüs Boğa'dayken yer yerinden oynadı biliyorsunuz. Depremler, savaşlar, skandallar, ifşalar, yangınlar... Pandemi gördük, pandemi!
Güzel bir hatırlatma yapalım: Uranüs Boğa'dan 2025 yılının sonunda çıkacak. Yani olası bir 3. Dünya Savaşı ihtimali olsa olsa ancak bu tarihe kadar yaşanabilir, bundan sonra top İkizler'de olacak çünkü. Yani Boğa kadar sarsıcı şeyler o saatten sonra zor!
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