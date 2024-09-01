Boğa Burçları Biraz Daha Sabredin: Uranüs Çilesi 2025 Sonunda Bitecek!

Yeryüzündeki en değişim düşmanı burçlar olan Boğa burcu biliyorsunuz hayatının en büyük sabır sınavından geçiyor. Hem de 2018 yılından beri! Devrim gezegeni Uranüs biliyorsunuz yıllardır Boğa'ları avucunun içine almış durumda. Çile ise 2025 sonunda bitiyor...