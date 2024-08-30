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"Türkiye'yi Kompoze Gübrelerden Daha Çok Seviyor": Ebrar Karakurt'un Rusya'daki İmza Gününe Yoğun İlgi!

"Türkiye'yi Kompoze Gübrelerden Daha Çok Seviyor": Ebrar Karakurt'un Rusya'daki İmza Gününe Yoğun İlgi!

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
30.08.2024 - 16:26

Filenin Sultanları'nın smaçörü, Rus temsilcisi Lokomotiv Kaliningrad'ın pasör çaprazı, her daim enerjisiyle kendine hayran bırakan milli gurur Ebrar Karakurt, Olimpiyatlardan sonra soluğu Rusya'da aldı. Kulüp sezonu için hazırlıklarını sürdüren Ebrar bir imza gününe katıldı, Rusların ilgisi büyük oldu!

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Küçük Rus çocuklarının biricik 'Ebi'si olan Ebrar Karakurt, yorucu geçen milli takım sezonu sonrasında soluğu Rusya'da aldı.

Küçük Rus çocuklarının biricik 'Ebi'si olan Ebrar Karakurt, yorucu geçen milli takım sezonu sonrasında soluğu Rusya'da aldı.

Geçen yıl Rusya Ligi'nde 'MVP' yani 'En Değerli Oyuncu' seçilen Ebrar Karakurt, bir imza gününde Rus hayranlarıyla bir araya geldi.

Geçen yıl Rusya Ligi'nde 'MVP' yani 'En Değerli Oyuncu' seçilen Ebrar Karakurt, bir imza gününde Rus hayranlarıyla bir araya geldi.

Yeşil kırmızı formasıyla bir yandan hayranlarıyla fotoğraf çektiren, diğer yandan imza dağıtan Ebrar'ın bu sempatik halleri X kullanıcıları arasında da ayrı bir gündem oluşturdu.

Yeşil kırmızı formasıyla bir yandan hayranlarıyla fotoğraf çektiren, diğer yandan imza dağıtan Ebrar'ın bu sempatik halleri X kullanıcıları arasında da ayrı bir gündem oluşturdu.

İşte Rusya'da bir imza gününe katılan milli gurur Ebrar Karakurt'a gösterilen yoğun ilgi:

Pek çok X kullanıcısı, son dönemde milli takımdaki performansı nedeniyle eleştirilen Ebrar'a gösterilen yoğun ilgiye dikkat çekti.

Pek çok X kullanıcısı, son dönemde milli takımdaki performansı nedeniyle eleştirilen Ebrar'a gösterilen yoğun ilgiye dikkat çekti.
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İşte dikkat çeken o yorumlardan bazıları:

İşte dikkat çeken o yorumlardan bazıları:
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
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