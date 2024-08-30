"Türkiye'yi Kompoze Gübrelerden Daha Çok Seviyor": Ebrar Karakurt'un Rusya'daki İmza Gününe Yoğun İlgi!

Filenin Sultanları'nın smaçörü, Rus temsilcisi Lokomotiv Kaliningrad'ın pasör çaprazı, her daim enerjisiyle kendine hayran bırakan milli gurur Ebrar Karakurt, Olimpiyatlardan sonra soluğu Rusya'da aldı. Kulüp sezonu için hazırlıklarını sürdüren Ebrar bir imza gününe katıldı, Rusların ilgisi büyük oldu!