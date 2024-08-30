Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
"Kalbi Temiz, Yüzünden Belli": Brighton'lı Ferdi Kadıoğlu Favori Oyuncularını Sıraladı, Gözyaşları Sel Oldu!

"Kalbi Temiz, Yüzünden Belli": Brighton'lı Ferdi Kadıoğlu Favori Oyuncularını Sıraladı, Gözyaşları Sel Oldu!

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
30.08.2024 - 12:48

Fenerbahçe'den Premier Lig takımı Brighton'a transfer olan ve bu transfer yüzünden sadece Fenerbahçelileri değil Beşiktaş ve Galatasaraylıların da kalbini bir çıt üzen milli gurur Ferdi Kadıoğlu, izleyen herkesi mest eden bir videoyla X'i salladı!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Fenerbahçe ve milli takımın sol beki Ferdi Kadıoğlu geçtiğimiz günlerde İngiltere'nin Brighton kulübüne transfer olmuştu.

Fenerbahçe ve milli takımın sol beki Ferdi Kadıoğlu geçtiğimiz günlerde İngiltere'nin Brighton kulübüne transfer olmuştu.

25 yaşındaki Kadıoğlu'nun İngiltere'ye transferi her ne kadar hepimize bir kez daha gurur yaşatsa da onu Süper Lig'de izleyemeyecek olmamız biraz da kalp kırmıştı.

25 yaşındaki Kadıoğlu'nun İngiltere'ye transferi her ne kadar hepimize bir kez daha gurur yaşatsa da onu Süper Lig'de izleyemeyecek olmamız biraz da kalp kırmıştı.

Ferdi Kadıoğlu, Brighton formasıyla çektiği bir videoyla şu ara X platformunu fethetmiş durumda!

Ferdi Kadıoğlu, Brighton formasıyla çektiği bir videoyla şu ara X platformunu fethetmiş durumda!

Videoda Ferdi'ye favori sol bek oyuncuları soruluyor, o da içlerinden birini tercih ediyor, en sonunda da kendi adını söylüyor!

Videoda Ferdi'ye favori sol bek oyuncuları soruluyor, o da içlerinden birini tercih ediyor, en sonunda da kendi adını söylüyor!

Fenerbahçeli olsun olmasın hangi takımı tutarsanız tutun Ferdi'nin bu sempatik anlarına kayıtsız kalmanız çok zor! İşte o video:

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Kısa zamanda sosyal medyayı sallayan videoya gelen yorumlardan bazıları ise şöyle:

Kısa zamanda sosyal medyayı sallayan videoya gelen yorumlardan bazıları ise şöyle:
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
4
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın