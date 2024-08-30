"Kalbi Temiz, Yüzünden Belli": Brighton'lı Ferdi Kadıoğlu Favori Oyuncularını Sıraladı, Gözyaşları Sel Oldu!
"Kalbi Temiz, Yüzünden Belli": Brighton'lı Ferdi Kadıoğlu Favori Oyuncularını Sıraladı, Gözyaşları Sel Oldu!
Fenerbahçe'den Premier Lig takımı Brighton'a transfer olan ve bu transfer yüzünden sadece Fenerbahçelileri değil Beşiktaş ve Galatasaraylıların da kalbini bir çıt üzen milli gurur Ferdi Kadıoğlu, izleyen herkesi mest eden bir videoyla X'i salladı!
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Fenerbahçe ve milli takımın sol beki Ferdi Kadıoğlu geçtiğimiz günlerde İngiltere'nin Brighton kulübüne transfer olmuştu.
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25 yaşındaki Kadıoğlu'nun İngiltere'ye transferi her ne kadar hepimize bir kez daha gurur yaşatsa da onu Süper Lig'de izleyemeyecek olmamız biraz da kalp kırmıştı.
Ferdi Kadıoğlu, Brighton formasıyla çektiği bir videoyla şu ara X platformunu fethetmiş durumda!
Videoda Ferdi'ye favori sol bek oyuncuları soruluyor, o da içlerinden birini tercih ediyor, en sonunda da kendi adını söylüyor!
Fenerbahçeli olsun olmasın hangi takımı tutarsanız tutun Ferdi'nin bu sempatik anlarına kayıtsız kalmanız çok zor! İşte o video:
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Kısa zamanda sosyal medyayı sallayan videoya gelen yorumlardan bazıları ise şöyle:
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