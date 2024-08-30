Dolandırıcılar Günlerdir X Platformunda Sahte Bağlantılarla Hasan Can Kaya'nın Adını Kullanıyor!
Dolandırıcılar Günlerdir X Platformunda Sahte Bağlantılarla Hasan Can Kaya'nın Adını Kullanıyor!
Sosyal medyada karşımıza çıkan her bağlantıya tıklamamamız gerekiyor. Siber güvenlik uzmanlarının her fırsatta önemli altını çizdikleri bu konu son günlerde komedyen Hasan Can Kaya ile bir kez daha gündemde.
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'Konuşanlar' ile adını tüm Türkiye'ye duyuran komedyen Hasan Can Kaya, çektiği videolar ve yaptığı esprilerle geniş bir hayran kitlesi yakalamış durumda.
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Özellikle sosyal medyada onun bir videosuna mutlaka denk geliyorsunuz ve başlıyorsunuz kahkaha atmaya!
Gelin görün ki bu kadar popüler bir isim olmak hiç de kolay değil. Özellikle de kötü niyetli dolandırıcıların Hasan Can Kaya'nın popülaritesinden yararlanmaya çalıştığını gördüğümüzde durum daha da can sıkıcı bir hale geliyor.
X platformunda son günlerde Hasan Can Kaya'nın görselinin paylaşıldığı sahte bağlantılar karşımıza çıkıyor. Hatta sadece Hasan Can Kaya değil Hürriyet markasının adı dahi bu dolandırıcılık hikâyesine alet ediliyor!
Başlıklar ise benzer: "Türkiye'nin tamamı dünkü olaylarla sarsıldı. Hasan Can Kaya normal hayata veda ediyor."
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X kullanıcısı '@lesjolieee' yaşanan durumu özetler nitelikte bir tweet atmış: "Siteye her girişimde Hasan Can Kaya görmekten gınalar geldi. Ne zaman girsem Flash TV tadında haber manşetleriyle Hasan Can Kaya karşımda."
Üstelik bu kullanıcı yalnız değil. Bakın, herkes şikâyetçi bu durumdan:
Gazeteci Ruhat Mengi de yaşananlara tepki gösterenler arasında.
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Hasan Can Kaya ise X hesabından konuyla ilgili şunları söylüyor: "İnanılmaz. Biz şikâyet edip kaldırdıkça yenilerini paylaşıyorlar. Muhattap yok. Kim oldukları belli değil. Görünüşe göre pek inanan da yok. Ama devam ediyorlar. Ciddiye almayıp dalga geçmek en iyisi sanırım."
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