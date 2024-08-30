Bisküvili Pastayı "Dünyanın En Fakir Pastası Ama Tadı Hiçbir Şeyde Yok" Diyerek Paylaştı!
Bisküvili Pastayı "Dünyanın En Fakir Pastası Ama Tadı Hiçbir Şeyde Yok" Diyerek Paylaştı!
Sosyal medyada sıklıkla karşımıza çıkan bazı yemekler, tatlılar günümüzü şenlendiriyor, başlıyoruz 'Ben de bayılıyorum' demelere ya da yerden yere vurmalara... Bu yemek trendinin son halkası ise bisküvili pasta oldu!
Kimileri için bir anneanne tatlısı, kimileri için çocukluk, kimileri için ise "Aman, benden uzak olsun"cu bir tavırla küçümsenen bir tatlı.
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