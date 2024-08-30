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Bisküvili Pastayı "Dünyanın En Fakir Pastası Ama Tadı Hiçbir Şeyde Yok" Diyerek Paylaştı!

Bisküvili Pastayı "Dünyanın En Fakir Pastası Ama Tadı Hiçbir Şeyde Yok" Diyerek Paylaştı!

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
30.08.2024 - 10:03

Sosyal medyada sıklıkla karşımıza çıkan bazı yemekler, tatlılar günümüzü şenlendiriyor, başlıyoruz 'Ben de bayılıyorum' demelere ya da yerden yere vurmalara... Bu yemek trendinin son halkası ise bisküvili pasta oldu!

Kimileri için bir anneanne tatlısı, kimileri için çocukluk, kimileri için ise "Aman, benden uzak olsun"cu bir tavırla küçümsenen bir tatlı.

Kimileri için bir anneanne tatlısı, kimileri için çocukluk, kimileri için ise "Aman, benden uzak olsun"cu bir tavırla küçümsenen bir tatlı.

Her evde en az bir kez yapılmış bir tatlıdır 'bisküvili pasta'. Yapımı da çok kolay. Bisküvi ve pudingten oluşuyor!

Her evde en az bir kez yapılmış bir tatlıdır 'bisküvili pasta'. Yapımı da çok kolay. Bisküvi ve pudingten oluşuyor!

X kullanıcılarını yorumlarda buluşturan bu güzide tatlımıza bakın ne gibi yorumlar yapıldı...

X kullanıcılarını yorumlarda buluşturan bu güzide tatlımıza bakın ne gibi yorumlar yapıldı...
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