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Aslında Çok Resmi Bir Sebebi Varmış: Çin'de Uçaklar Neden Zikzak Çiziyor?

Aslında Çok Resmi Bir Sebebi Varmış: Çin'de Uçaklar Neden Zikzak Çiziyor?

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
29.08.2024 - 22:40

Uçağa binersiniz ve camdan gökyüzüne doğru bakarsınız. Rota ara sıra değişir ama aslında bu yön değiştirmeler öyle pek de dikkatinizi çekecek, sizi şaşırtacak düzeyde değildir. Gelin görün ki aynı şey Çin'e doğru yapacağınız bir seyahat için geçerli değildir!

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Çin'de şehirler arası bir uçuş yaparsanız ya da Çin'e doğru uçan bir uçağa binerseniz başınız dönebilir!

Çin'de şehirler arası bir uçuş yaparsanız ya da Çin'e doğru uçan bir uçağa binerseniz başınız dönebilir!

Aslında biz göremesek de havada, tıpkı kara yollarındaki gibi bazı rotalar vardır ve birçok ara nokta bulunur.

Aslında biz göremesek de havada, tıpkı kara yollarındaki gibi bazı rotalar vardır ve birçok ara nokta bulunur.

Pilotlar yön, hız, rakım değişimi gibi faktörler için uçuşun başında ve sonunda bu ara noktaları kullanabilirler. Ama Çin'de durum çok daha farklıdır!

Pilotlar yön, hız, rakım değişimi gibi faktörler için uçuşun başında ve sonunda bu ara noktaları kullanabilirler. Ama Çin'de durum çok daha farklıdır!

Çin'in hava sahasının sadece yüzde 20'lik bir kısmı sivil havacılığa izin veriyor. Geri kalan yüzde 80'lik kısım ise Çin ordusuna ait!

Çin'in hava sahasının sadece yüzde 20'lik bir kısmı sivil havacılığa izin veriyor. Geri kalan yüzde 80'lik kısım ise Çin ordusuna ait!

İşte bu yüzden uçaklar düz bir rotada gitmek yerine sürekli zikzak çizmek zorunda kalıyorlar!

İşte bu yüzden uçaklar düz bir rotada gitmek yerine sürekli zikzak çizmek zorunda kalıyorlar!

Söylenenlere göre Çin hükümeti gökyüzünün bir kısmını daha sivil havacılığa ayırmak için uğraşsa da şu an için henüz yeni bir gelişme yok.

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