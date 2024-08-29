Aslında Çok Resmi Bir Sebebi Varmış: Çin'de Uçaklar Neden Zikzak Çiziyor?
Aslında Çok Resmi Bir Sebebi Varmış: Çin'de Uçaklar Neden Zikzak Çiziyor?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çin'de şehirler arası bir uçuş yaparsanız ya da Çin'e doğru uçan bir uçağa binerseniz başınız dönebilir!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Aslında biz göremesek de havada, tıpkı kara yollarındaki gibi bazı rotalar vardır ve birçok ara nokta bulunur.
Pilotlar yön, hız, rakım değişimi gibi faktörler için uçuşun başında ve sonunda bu ara noktaları kullanabilirler. Ama Çin'de durum çok daha farklıdır!
Çin'in hava sahasının sadece yüzde 20'lik bir kısmı sivil havacılığa izin veriyor. Geri kalan yüzde 80'lik kısım ise Çin ordusuna ait!
İşte bu yüzden uçaklar düz bir rotada gitmek yerine sürekli zikzak çizmek zorunda kalıyorlar!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın