Aslında Çok Resmi Bir Sebebi Varmış: Çin'de Uçaklar Neden Zikzak Çiziyor?

Uçağa binersiniz ve camdan gökyüzüne doğru bakarsınız. Rota ara sıra değişir ama aslında bu yön değiştirmeler öyle pek de dikkatinizi çekecek, sizi şaşırtacak düzeyde değildir. Gelin görün ki aynı şey Çin'e doğru yapacağınız bir seyahat için geçerli değildir!

Kaynak