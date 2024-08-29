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Ufak Tefek Tüyolar: Hayat Kalitenizi Artıracak Tavsiyeler

Ufak Tefek Tüyolar: Hayat Kalitenizi Artıracak Tavsiyeler

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
29.08.2024 - 21:46

Günlük hayatta pratik çözümler hayat kurtarıyor, hayat kalitemizi artırıyor. İşte sizlere ufak tefek cinayetler, pardon, ufak tefek tüyolar!

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Çöp kutunuzun içine yerleştirdiğiniz çöp poşeti yeterli değil. Eğer bir gazete parçası ya da kağıt havlu koyarsanız ıslak bir şeyi çöpe attığınızda suyu emecek ve böylelikle poşet su damlatmamış olacak!

Çöp kutunuzun içine yerleştirdiğiniz çöp poşeti yeterli değil. Eğer bir gazete parçası ya da kağıt havlu koyarsanız ıslak bir şeyi çöpe attığınızda suyu emecek ve böylelikle poşet su damlatmamış olacak!

Banyoda lavabonuz dar ve küçükse asla üzülmeyin. Fotoğraftaki gibi suyu eğer aşağıdaki kovaya iletebilirseniz aslında her şey çok da pratik olacak!

Banyoda lavabonuz dar ve küçükse asla üzülmeyin. Fotoğraftaki gibi suyu eğer aşağıdaki kovaya iletebilirseniz aslında her şey çok da pratik olacak!

Sabah cep telefonunuzun alarmını duymakta zorlanıyorsanız bir bardak yardımıyla bu problemden kurtulabilirsiniz. Bardağın içindeki cep telefonu sayesinde alarm sesini duyma ihtimaliniz güçlenecek!

Sabah cep telefonunuzun alarmını duymakta zorlanıyorsanız bir bardak yardımıyla bu problemden kurtulabilirsiniz. Bardağın içindeki cep telefonu sayesinde alarm sesini duyma ihtimaliniz güçlenecek!

Süpürgenizin borusunun ucuna bir çorap geçirebilir ve bu şekilde kıyıya köşeye kaçmış ufak şeylerinize tekrar kavuşabilirsiniz.

Süpürgenizin borusunun ucuna bir çorap geçirebilir ve bu şekilde kıyıya köşeye kaçmış ufak şeylerinize tekrar kavuşabilirsiniz.

Bir şeyleri tutuşturmanız gerektiğinde şaşırtıcı bir şekilde cipslerden faydalanabilirsiniz.

Bir şeyleri tutuşturmanız gerektiğinde şaşırtıcı bir şekilde cipslerden faydalanabilirsiniz.
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Size bir misafir gelecek ve koca evi temizlemeye vaktiniz yok diyelim. Çok basit, sadece banyoyu temizleyin. Banyonuzu temiz bulan misafir evin diğer kısımlarındaki kirliliğe pek de takılmayabilir.

Size bir misafir gelecek ve koca evi temizlemeye vaktiniz yok diyelim. Çok basit, sadece banyoyu temizleyin. Banyonuzu temiz bulan misafir evin diğer kısımlarındaki kirliliğe pek de takılmayabilir.

Uyku problemi yaşıyorsanız balina seslerini dinlemeye ne dersiniz? Youtube, bu konuda dev bir arşive sahip!

Uyku problemi yaşıyorsanız balina seslerini dinlemeye ne dersiniz? Youtube, bu konuda dev bir arşive sahip!

Karşınızdaki kişinin gerçek dostunuz olup olmadığını anlamanızın en kolay yöntemi ölüm ve hastalık! Eğer bu zor dönemlerde pürüz çıkartan bir arkadaşınız varsa dostluğunuzu gözden geçirmenin vakti gelmiştir demek!

Karşınızdaki kişinin gerçek dostunuz olup olmadığını anlamanızın en kolay yöntemi ölüm ve hastalık! Eğer bu zor dönemlerde pürüz çıkartan bir arkadaşınız varsa dostluğunuzu gözden geçirmenin vakti gelmiştir demek!

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