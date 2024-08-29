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Yeni Format, Yeni Sistem: Şampiyonlar Ligi'nde Kura Çekimi Yapıldı

Yeni Format, Yeni Sistem: Şampiyonlar Ligi'nde Kura Çekimi Yapıldı

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
29.08.2024 - 20:09

Futbol tutkunlarının heyecanla beklediği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2024/2025 sezonunda mücadele edecek 36 takım belli oldu, yeni formatta mücadele edecek takımların kura çekimi yapıldı.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2024/2025 sezonundaki ilk maçlar 17-19 Eylül tarihleri arasında oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2024/2025 sezonundaki ilk maçlar 17-19 Eylül tarihleri arasında oynanacak.

Devler Ligi'nde lig etabı 29 Ocak 2025'te oynanacak maçlarla birlikte sona erecek. Lig etabını ilk 8'de tamamlayan takımlar doğrudan son 16 turuna kalacak.

Devler Ligi'nde lig etabı 29 Ocak 2025'te oynanacak maçlarla birlikte sona erecek. Lig etabını ilk 8'de tamamlayan takımlar doğrudan son 16 turuna kalacak.

9'uncu sıra ile 24'üncü sıra dahil olmak üzere sıralanan takımlar ise play-off mücadelelerinde karşı karşıya gelecek.

9'uncu sıra ile 24'üncü sıra dahil olmak üzere sıralanan takımlar ise play-off mücadelelerinde karşı karşıya gelecek.

9'uncu ile 16'ncı sıradaki takımlar ile 17 ve 24'üncü sırada yer alan takımlar play-off turunda eşleşecek, böylelikle 8 takım daha son 16 turuna kalacak.

9'uncu ile 16'ncı sıradaki takımlar ile 17 ve 24'üncü sırada yer alan takımlar play-off turunda eşleşecek, böylelikle 8 takım daha son 16 turuna kalacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2024-2025 sezonundaki torbalar şu şekilde belirlendi:

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2024-2025 sezonundaki torbalar şu şekilde belirlendi:
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Şampiyonlar Ligi'ndeki 36 takımın ülkelere göre dağılımı ise şöyleydi:

Şampiyonlar Ligi'ndeki 36 takımın ülkelere göre dağılımı ise şöyleydi:

Yeni kurallara göre lig aşamasında takımlar kendi ülkesinden takımlarla eşleşemeyecek. Bir takım, başka bir ülkeden en fazla iki takımla eşleşebilecek.

Yeni kurallara göre lig aşamasında takımlar kendi ülkesinden takımlarla eşleşemeyecek. Bir takım, başka bir ülkeden en fazla iki takımla eşleşebilecek.

Kuralar Portekizli futbol efsanesi Cristiano Ronaldo'nun butona basmasıyla belirlendi. İşte ilk iki torbadaki dev takımların takipleri...

İngiltere'den Manchester City'nin karşılaşacağı takımlar:

İngiltere'den Manchester City'nin karşılaşacağı takımlar:

İtalya'dan Inter'in karşılaşacağı takımlar:

İtalya'dan Inter'in karşılaşacağı takımlar:

Almanya'dan Bayern Münih'in karşılaşacağı takımlar:

Almanya'dan Bayern Münih'in karşılaşacağı takımlar:

  • Paris Saint-Germain - ev

  • Barcelona - deplasman

  • Benfica - ev

  • Shakhtar Donetsk - deplasman

  • Dinamo - ev

  • Feyenoord - deplasman

  • Slovan Bratislava - ev

  • Aston Villa - deplasman

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Almanya'dan Leipzig'in karşılaşacağı takımlar:

Almanya'dan Leipzig'in karşılaşacağı takımlar:

Almanya'dan Borussia Dortmund'un karşılaşacağı takımlar:

Almanya'dan Borussia Dortmund'un karşılaşacağı takımlar:

  • Barcelona - ev

  • Real Madrid - deplasman

  • Shakhtar Donetsk - ev

  • Club Brugge - deplasman

  • Celtic - ev

  • Dinamo - deplasman

  • Sturm Graz - ev

  • Bologna - deplasman

İspanya'dan Barcelona'nın karşılaşacağı takımlar:

İspanya'dan Barcelona'nın karşılaşacağı takımlar:

  • Bayern Münih - ev

  • Borussia Dortmund - deplasman

  • Atalanta - ev

  • Benfica - deplasman

  • Young Boys - ev

  • Kızılyıldız - deplasman

  • Brest - ev

  • Monaco - deplasman

İspanya'dan Real Madrid'in karşılaşacağı takımlar:

İspanya'dan Real Madrid'in karşılaşacağı takımlar:

  • Borussia Dortmund - ev

  • Liverpool - deplasman

  • Milan - ev

  • Atalanta - deplasman

  • Salzburg - ev

  • Lille - deplasman

  • Stuttgart - ev

  • Brest - deplasman

İngiltere'den Liverpool'un karşılaşacağı takımlar:

İngiltere'den Liverpool'un karşılaşacağı takımlar:

  • Real Madrid - ev

  • Leipzig - deplasman

  • Bayer Leverkusen - ev

  • Milan - deplasman

  • Lille - ev

  • PSV Eindhoven - deplasman

  • Bologna - ev

  • Girona - deplasman

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Fransa'dan Paris Saint-Germain'in karşılaşacağı takımlar:

Fransa'dan Paris Saint-Germain'in karşılaşacağı takımlar:

İspanya'dan Atletico Madrid'in karşılaşacağı takımlar:

İspanya'dan Atletico Madrid'in karşılaşacağı takımlar:

  • Leipzig - ev

  • Paris Saint-Germain - deplasman

  • Bayer Leverkusen - ev

  • Benfica - deplasman

  • Lille - ev

  • Salzburg - deplasman

  • Slovan Bratislava - ev

  • Sparta Prag - deplasman

İtalya'dan Atalanta'nın karşılaşacağı takımlar:

İtalya'dan Atalanta'nın karşılaşacağı takımlar:

  • Real Madrid - ev

  • Barcelona - deplasman

  • Arsenal - ev

  • Shakhtar Donetsk - deplasman

  • Celtic - ev

  • Young Boys - deplasman

  • Sturm Graz - ev

  • Stuttgart - deplasman

Belçika'dan Club Brugge'ün karşılaşacağı takımlar:

Belçika'dan Club Brugge'ün karşılaşacağı takımlar:

  • Borussia Dortmund - ev

  • Manchester City - deplasman

  • Juventus - ev

  • Milan - deplasman

  • Sporting Lizbon - ev

  • Celtic - deplasman

  • Aston Villa - ev

  • Sturm Graz - deplasman

Almanya'dan Bayer Leverkusen'in karşılaşacağı takımlar:

Almanya'dan Bayer Leverkusen'in karşılaşacağı takımlar:
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İngiltere'den Arsenal'in karşılaşacağı takımlar:

İngiltere'den Arsenal'in karşılaşacağı takımlar:

Portekiz'den Benfica'nın karşılaşacağı takımlar:

Portekiz'den Benfica'nın karşılaşacağı takımlar:

İtalya'dan Milan'ın karşılaşacağı takımlar:

İtalya'dan Milan'ın karşılaşacağı takımlar:

  • Liverpool - ev

  • Real Madrid - deplasman

  • Club Brugge - ev

  • Bayer Leverkusen - deplasman

  • Kızılyıldız - ev

  • Dinamo - deplasman

  • Girona - ev

  • Slovan Bratislava - deplasman

İtalya'dan Juventus'un karşılaşacağı takımlar:

İtalya'dan Juventus'un karşılaşacağı takımlar:

  • Manchester City - ev

  • Leipzig - deplasman

  • Benfica - ev

  • Club Brugge - deplasman

  • PSV Eindhoven - ev

  • Lille - deplasman

  • Stuttgart - ev

  • Aston Villa - deplasman

Ukrayna'dan Shakhtar Donetsk'in karşılaşacağı takımlar:

Ukrayna'dan Shakhtar Donetsk'in karşılaşacağı takımlar:

  • Bayern Münih - ev

  • Borussia Dortmund - deplasman

  • Atalanta - ev

  • Arsenal - deplasman

  • Young Boys - ev

  • PSV Eindhoven - deplasman

  • Brest - ev

  • Bologna - deplasman

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