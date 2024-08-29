Yeni Format, Yeni Sistem: Şampiyonlar Ligi'nde Kura Çekimi Yapıldı
Yeni Format, Yeni Sistem: Şampiyonlar Ligi'nde Kura Çekimi Yapıldı
Futbol tutkunlarının heyecanla beklediği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2024/2025 sezonunda mücadele edecek 36 takım belli oldu, yeni formatta mücadele edecek takımların kura çekimi yapıldı.
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2024/2025 sezonundaki ilk maçlar 17-19 Eylül tarihleri arasında oynanacak.
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Devler Ligi'nde lig etabı 29 Ocak 2025'te oynanacak maçlarla birlikte sona erecek. Lig etabını ilk 8'de tamamlayan takımlar doğrudan son 16 turuna kalacak.
9'uncu sıra ile 24'üncü sıra dahil olmak üzere sıralanan takımlar ise play-off mücadelelerinde karşı karşıya gelecek.
9'uncu ile 16'ncı sıradaki takımlar ile 17 ve 24'üncü sırada yer alan takımlar play-off turunda eşleşecek, böylelikle 8 takım daha son 16 turuna kalacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2024-2025 sezonundaki torbalar şu şekilde belirlendi:
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Şampiyonlar Ligi'ndeki 36 takımın ülkelere göre dağılımı ise şöyleydi:
Yeni kurallara göre lig aşamasında takımlar kendi ülkesinden takımlarla eşleşemeyecek. Bir takım, başka bir ülkeden en fazla iki takımla eşleşebilecek.
İngiltere'den Manchester City'nin karşılaşacağı takımlar:
İtalya'dan Inter'in karşılaşacağı takımlar:
Almanya'dan Bayern Münih'in karşılaşacağı takımlar:
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Almanya'dan Leipzig'in karşılaşacağı takımlar:
Almanya'dan Borussia Dortmund'un karşılaşacağı takımlar:
İspanya'dan Barcelona'nın karşılaşacağı takımlar:
İspanya'dan Real Madrid'in karşılaşacağı takımlar:
İngiltere'den Liverpool'un karşılaşacağı takımlar:
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Fransa'dan Paris Saint-Germain'in karşılaşacağı takımlar:
İspanya'dan Atletico Madrid'in karşılaşacağı takımlar:
İtalya'dan Atalanta'nın karşılaşacağı takımlar:
Belçika'dan Club Brugge'ün karşılaşacağı takımlar:
Almanya'dan Bayer Leverkusen'in karşılaşacağı takımlar:
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İngiltere'den Arsenal'in karşılaşacağı takımlar:
Portekiz'den Benfica'nın karşılaşacağı takımlar:
İtalya'dan Milan'ın karşılaşacağı takımlar:
İtalya'dan Juventus'un karşılaşacağı takımlar:
Ukrayna'dan Shakhtar Donetsk'in karşılaşacağı takımlar:
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