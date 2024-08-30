İncelemelere Doyamayacağınız Bu 10 Harita Hayata Bakış Açınızı Değiştirebilir!
İncelemelere Doyamayacağınız Bu 10 Harita Hayata Bakış Açınızı Değiştirebilir!
Görünce 'Yok artık!' diyeceğiniz birbirinden ilginç 10 haritayı sizler için bir araya getirdik. İncelemelere doyamayacağınız bu haritalar hayata bakış açınızı dahi değiştirebilir. Gelin birlikte inceleyelim.
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1. 2015 yılında kırmızıyla gösterilen Brezilya'da işlenen suç sayısı (59 bin 80) maviyle işaretlenen ülkelerin toplam suç sayılarından (59 bin 12) daha fazlaymış!
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2. Güney Amerika ülkesi Şili'ye, Avrupa'daki şu ülkelerin yüz ölçümleri sığıyor: İrlanda, Danimarka, Belçika, Slovakya, Çekya, Portekiz, Slovenya, Estonya, Letonya ve Litvanya.
3. Yine aynı Şili, sanılanın aksine aslında Finlandiya'dan Yunanistan'a kadar olan mesafe kadar uzun!
4. Mavi renkle gösterilenler Avrupa'daki tenis kortunun yoğun olduğu bölgeler.
5. Polonya'nın kuzeyindeki kırmızı yerler '-owo' ile biten isimlere sahip iken güneydeki kırmızı yerler ise '-ów' ile bitiyormuş!
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6. Akdeniz'e bir de bu açıdan bakın!
7. Antarktika'daki tüm buzullar erise ortaya böyle bir harita çıkıyormuş!
8. Polonya'nın 1990 yılından önceki tüm komşuları dağılmış durumda!
9. Avrupa'da 35 santigrat derecenin üzerine çıkmayan iki ülke var: İzlanda ve İrlanda.
10. Kadınlara oy verme hakkının verildiği tarihler.
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