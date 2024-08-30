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Böyle Tasarruf Görülmedi: 15 Yıl Boyunca Günde 1.4 Dolar Harcayarak 3 Ev Satın Aldı!

Böyle Tasarruf Görülmedi: 15 Yıl Boyunca Günde 1.4 Dolar Harcayarak 3 Ev Satın Aldı!

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
30.08.2024 - 15:00

Çalışmak, para kazanmak ve parayı elde tutmak öyle kolay şeyler değil. Her birimizin tasarruflu olması gerekiyor. Buraya kadar her şey tamam. Peki tasarruflu olmak için 15 yıl boyunca günde sadece 1.4 dolar (203 yen ya da 47 TL) harcayabilir misiniz? Japonya'da yaşayan Saki Tamogami adlı kadın işte bunu başarmış!

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37 yaşındaki emlakçı Saki Tamogami, yiyecek, giyecek ve kişisel bakım gibi şeylere mümkün olduğunca az para harcamasıyla tanınan ve "Japonya'nın en tutumlu insanı" olarak bilinen bir emlakçı.

37 yaşındaki emlakçı Saki Tamogami, yiyecek, giyecek ve kişisel bakım gibi şeylere mümkün olduğunca az para harcamasıyla tanınan ve "Japonya'nın en tutumlu insanı" olarak bilinen bir emlakçı.

Tamogami, tam 15 yıl boyunca şu hayat mottosuyla yaşamını sürdürüyor: "İndirimde olmayan hiçbir şeyi asla satın alma!"

Tamogami, tam 15 yıl boyunca şu hayat mottosuyla yaşamını sürdürüyor: "İndirimde olmayan hiçbir şeyi asla satın alma!"

Henüz daha 20'li yaşlarının başında yeni kıyafetler almayı bırakmış, ailesinden ve arkadaşlarından aldığı yardımla yiyecek masraflarını en aza indirmiş ve çoğunlukla udon eriştesiyle beslenmiş.

Henüz daha 20'li yaşlarının başında yeni kıyafetler almayı bırakmış, ailesinden ve arkadaşlarından aldığı yardımla yiyecek masraflarını en aza indirmiş ve çoğunlukla udon eriştesiyle beslenmiş.

Çalıştığı iş yerlerinde biriktirdiği paraları o kadar az harcamış ki ilk evini 8 yıl önce satın aldığında günde sadece 1.4 dolar harcayan bir kadınmış!

Çalıştığı iş yerlerinde biriktirdiği paraları o kadar az harcamış ki ilk evini 8 yıl önce satın aldığında günde sadece 1.4 dolar harcayan bir kadınmış!

Peş peşe sahip olduğu evlerin sonuncusunu 2019 yılında satın almış ve şöhreti de günden güne artmış. Bunun nedeni ise şu anda 37 yaşında olan kadının bir Japon TV programına katılması ve tasarruf tutkusunu herkesle paylaşmasıymış.

Peş peşe sahip olduğu evlerin sonuncusunu 2019 yılında satın almış ve şöhreti de günden güne artmış. Bunun nedeni ise şu anda 37 yaşında olan kadının bir Japon TV programına katılması ve tasarruf tutkusunu herkesle paylaşmasıymış.
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Tamogami, şunları söylüyor: "Kendime koyduğum günlük 200 yenlik harcamayı bugüne kadar çok nadiren aştım. Her zaman indirimden alışveriş yaptım."

Tamogami, şunları söylüyor: "Kendime koyduğum günlük 200 yenlik harcamayı bugüne kadar çok nadiren aştım. Her zaman indirimden alışveriş yaptım."

"Saçlarımı yaptırmak yerine saçımı bir gelir kaynağına dönüştürdüm. Yeterince uzadıklarında 20 dolar (3 bin 100 yen) karşılığında saçlarımı sattım."

"Saçlarımı yaptırmak yerine saçımı bir gelir kaynağına dönüştürdüm. Yeterince uzadıklarında 20 dolar (3 bin 100 yen) karşılığında saçlarımı sattım."

"Satın aldığım evleri kiraya verdim ve para biriktirmeye devam ettim. En sonunda 3'üncü evimi 37 milyon yen karşılığında satın alarak kendime gençlik yıllarımda koyduğum hedefe ulaştım."

"Satın aldığım evleri kiraya verdim ve para biriktirmeye devam ettim. En sonunda 3'üncü evimi 37 milyon yen karşılığında satın alarak kendime gençlik yıllarımda koyduğum hedefe ulaştım."

Kimileri onu azimli bulurken kimileri ise sağlıksız beslenerek hayatını devam ettirdiği için kötü bir örnek olarak buluyor. Kesin olan bir şey var ki o da tüketim çağında bir imkânsızı başarması!

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