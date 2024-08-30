Böyle Tasarruf Görülmedi: 15 Yıl Boyunca Günde 1.4 Dolar Harcayarak 3 Ev Satın Aldı!
Böyle Tasarruf Görülmedi: 15 Yıl Boyunca Günde 1.4 Dolar Harcayarak 3 Ev Satın Aldı!
Çalışmak, para kazanmak ve parayı elde tutmak öyle kolay şeyler değil. Her birimizin tasarruflu olması gerekiyor. Buraya kadar her şey tamam. Peki tasarruflu olmak için 15 yıl boyunca günde sadece 1.4 dolar (203 yen ya da 47 TL) harcayabilir misiniz? Japonya'da yaşayan Saki Tamogami adlı kadın işte bunu başarmış!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
37 yaşındaki emlakçı Saki Tamogami, yiyecek, giyecek ve kişisel bakım gibi şeylere mümkün olduğunca az para harcamasıyla tanınan ve "Japonya'nın en tutumlu insanı" olarak bilinen bir emlakçı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tamogami, tam 15 yıl boyunca şu hayat mottosuyla yaşamını sürdürüyor: "İndirimde olmayan hiçbir şeyi asla satın alma!"
Henüz daha 20'li yaşlarının başında yeni kıyafetler almayı bırakmış, ailesinden ve arkadaşlarından aldığı yardımla yiyecek masraflarını en aza indirmiş ve çoğunlukla udon eriştesiyle beslenmiş.
Çalıştığı iş yerlerinde biriktirdiği paraları o kadar az harcamış ki ilk evini 8 yıl önce satın aldığında günde sadece 1.4 dolar harcayan bir kadınmış!
Peş peşe sahip olduğu evlerin sonuncusunu 2019 yılında satın almış ve şöhreti de günden güne artmış. Bunun nedeni ise şu anda 37 yaşında olan kadının bir Japon TV programına katılması ve tasarruf tutkusunu herkesle paylaşmasıymış.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tamogami, şunları söylüyor: "Kendime koyduğum günlük 200 yenlik harcamayı bugüne kadar çok nadiren aştım. Her zaman indirimden alışveriş yaptım."
"Saçlarımı yaptırmak yerine saçımı bir gelir kaynağına dönüştürdüm. Yeterince uzadıklarında 20 dolar (3 bin 100 yen) karşılığında saçlarımı sattım."
"Satın aldığım evleri kiraya verdim ve para biriktirmeye devam ettim. En sonunda 3'üncü evimi 37 milyon yen karşılığında satın alarak kendime gençlik yıllarımda koyduğum hedefe ulaştım."
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın