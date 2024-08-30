Böyle Tasarruf Görülmedi: 15 Yıl Boyunca Günde 1.4 Dolar Harcayarak 3 Ev Satın Aldı!

Çalışmak, para kazanmak ve parayı elde tutmak öyle kolay şeyler değil. Her birimizin tasarruflu olması gerekiyor. Buraya kadar her şey tamam. Peki tasarruflu olmak için 15 yıl boyunca günde sadece 1.4 dolar (203 yen ya da 47 TL) harcayabilir misiniz? Japonya'da yaşayan Saki Tamogami adlı kadın işte bunu başarmış!

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