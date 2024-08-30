1 Dolar 145 Yen, Peki Neden Japonya'da Ekonomik Kriz Yok?

30 Ağustos 2024 itibarıyla 1 dolar 34 TL ve aynı şekilde 145 yen. Dümdüz baktığımızda hemen akla şu geliyor: '1 dolar karşısında biz 34 adet TL verirken, Japonlar ise tam 140 yen veriyor, demek ki Japonların parası daha değersiz, ekonomisi daha kötü.' Halbuki hepimiz farkındayız ki Japon ekonomisi Türk ekonomisinden daha iyi durumda. İyi de bu kafa karışıklığına sebep olan şey ne?