1 Dolar 145 Yen, Peki Neden Japonya'da Ekonomik Kriz Yok?
1 Dolar 145 Yen, Peki Neden Japonya'da Ekonomik Kriz Yok?
30 Ağustos 2024 itibarıyla 1 dolar 34 TL ve aynı şekilde 145 yen. Dümdüz baktığımızda hemen akla şu geliyor: '1 dolar karşısında biz 34 adet TL verirken, Japonlar ise tam 140 yen veriyor, demek ki Japonların parası daha değersiz, ekonomisi daha kötü.' Halbuki hepimiz farkındayız ki Japon ekonomisi Türk ekonomisinden daha iyi durumda. İyi de bu kafa karışıklığına sebep olan şey ne?
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Dolar kuruna baktığımızda Japonya'daki ekonominin bizden daha kötü durumda olduğunu düşünebilir ve fena halde yanılabiliriz! Buradaki kilit nokta ne peki?
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Elbette en önemli nokta kurun kendisinden ziyade alım gücüne bakmamız gerektiği. Yani Japonya'da kur yüksek olsa da yenin alım gücü TL'ye göre çok daha yüksek!
TL'nin yaşadığı sıkıntı sanılanın aksine dolar kurundaki artıştan ziyade para biriminin ani değer kaybı yaşamasıyla alakalı.
Elinizde 100 bin yen varsa ve Japonya'da yaşıyorsanız şunu bilirsiniz: Paranız bir sonraki gün yüzde 10 değer kaybetmez. Fakat Türkiye'de bu konuda bir güven problemi yaşanıyor.
Paranın güvenilirliğinin kaybolmasının üzerine alım gücünün azalması da eklenince ve bir de Japonya'da 2021 verilerine göre kişi başına düşen milli gelirin tam 40 bin dolar olduğunu hatırlayınca durum daha anlaşılır oluyor.
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Burada önemli olan 1 doların 100 TL olması değil, kişi başına düşen gelir ve alım gücünün yüksek olması.
Bunun için de elbette doğru para politikaları uygulanarak paranın güvenilirliğinin sağlanması en önemli koşul.
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