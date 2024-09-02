Gani Müjde'ye THY'den Yanıt Geldi: "Aynı Oda Alternatifini Kabul Etmeyen Yolcu Farklı Bir Otele Yerleştirildi"

Senarist Gani Müjde, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşımla Türk Hava Yolları (THY) uçağıyla New York'a gitmek isteyen kızının üç gün boyunca yaşadığı sıkıntılı durumu sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Bu paylaşıma THY'den cevap gecikmedi.