Gani Müjde'ye THY'den Yanıt Geldi: "Aynı Oda Alternatifini Kabul Etmeyen Yolcu Farklı Bir Otele Yerleştirildi"
Gani Müjde'ye THY'den Yanıt Geldi: "Aynı Oda Alternatifini Kabul Etmeyen Yolcu Farklı Bir Otele Yerleştirildi"
Senarist Gani Müjde, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşımla Türk Hava Yolları (THY) uçağıyla New York'a gitmek isteyen kızının üç gün boyunca yaşadığı sıkıntılı durumu sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Bu paylaşıma THY'den cevap gecikmedi.
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Senarist Gani Müjde, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşımla Türk Hava Yolları (THY) uçağıyla New York'a gitmek isteyen kızının üç gün boyunca yaşadığı sıkıntılı durumu sosyal medya hesabından paylaşmıştı.
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Müjde paylaşımında, "Bavullar için İzlanda ayazında epey bir bekledikten sonra bir yetkili gelip kızıma 'Siz tek olduğunuz için size tek kişilik oda veremeyiz odanızı paylaşacaksınız biriyle' demiş. Odasını paylaşmasını istedikleri 40 yaşlarının üstünde kazık kadar bir Meksikalı ve 'erkek'. 20 küsur yaşındaki kızım itiraz etmiş tabii" demişti.
Sosyal medyada ses getiren konuyla ilgili bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, şunları söyledi: "Son birkaç gündür bazı yayın organlarında yer verilen ve bir yolcumuzun New York uçuşu ile ilgili gerçeği yansıtmayan bir takım iddialara yönelik açıklama getirmek isteriz."
"Yolcumuzun, arkadaşları ile aynı otelde konaklama hususunda ısrarcı olması üzerine, sürece destek sağlayan handling firması yetkilisince söz konusu oteldeki kapasite aşımı nedeniyle bunun mümkün olamayacağı, ancak bir arkadaşı ile aynı odayı paylaşması kaydıyla bunun mümkün olabileceği yolcumuza bildirilmiştir."
"Bu alternatifi kabul etmeyen yolcumuz farklı bir otele yerleştirilmiş ve uçuştaki diğer yolcularımızla birlikte ertesi güne planlanan ikame uçuşumuz ile varış noktası New York’a ulaştırılmışlardır."
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