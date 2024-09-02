Yakışıklı Güvenlik "Konser Verme Girişiminde Bulundu" Lafına Kayıtsız Kalamadı: "Girişimi Ne Oğlum, Yaptık"

TikTok'ta çektiği videolar ve kendine has üslubuyla geniş bir kitle yakalayan 'Yakışıklı Güvenlik' adıyla tanınan Muhammet Sürmeli, konserlerine tam gaz devam ediyor. Onu X platformunda hafife alan bir hesaba yaptığı yorum ise sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı!