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Yakışıklı Güvenlik "Konser Verme Girişiminde Bulundu" Lafına Kayıtsız Kalamadı: "Girişimi Ne Oğlum, Yaptık"

Yakışıklı Güvenlik "Konser Verme Girişiminde Bulundu" Lafına Kayıtsız Kalamadı: "Girişimi Ne Oğlum, Yaptık"

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
02.09.2024 - 16:03

TikTok'ta çektiği videolar ve kendine has üslubuyla geniş bir kitle yakalayan 'Yakışıklı Güvenlik' adıyla tanınan Muhammet Sürmeli, konserlerine tam gaz devam ediyor. Onu X platformunda hafife alan bir hesaba yaptığı yorum ise sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı!

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TikTok'ta çektiği videolarla adını duyuran Muhammet Sürmeli ya da hepimizin bildiği adıyla 'Yakışıklı Güvenlik' geçtiğimiz aylarda mesleğini bıraktığını duyurmuştu.

TikTok'ta çektiği videolarla adını duyuran Muhammet Sürmeli ya da hepimizin bildiği adıyla 'Yakışıklı Güvenlik' geçtiğimiz aylarda mesleğini bıraktığını duyurmuştu.

Sosyal medyada geniş bir hayran kitlesine sahip olan ve çektiği her videoyla konuşulan 'Yakışıklı Güvenlik' son dönemde verdiği konserlerle de gündeme gelmişti.

Sosyal medyada geniş bir hayran kitlesine sahip olan ve çektiği her videoyla konuşulan 'Yakışıklı Güvenlik' son dönemde verdiği konserlerle de gündeme gelmişti.

Dürümcü açılışına katıldığı anlarla gündeme gelen Yakışıklı Güvenlik, son olarak bir sahnede çıktı karşımıza.

Dürümcü açılışına katıldığı anlarla gündeme gelen Yakışıklı Güvenlik, son olarak bir sahnede çıktı karşımıza.

Playback olarak şarkısını söyleyen Yakışıklı Güvenlik'in bu anları sosyal medyaya düştü, bir X hesabı ise şu yorumda bulundu:

Playback olarak şarkısını söyleyen Yakışıklı Güvenlik'in bu anları sosyal medyaya düştü, bir X hesabı ise şu yorumda bulundu:

"Güvenlik işini bıraktığı için sadece Yakışıklı sıfatı kalan ve yakışıklılık da pek olmadığı için ( ) olarak tanımlayabileceğimiz kişi, konser verme girişiminde bulundu."

"Güvenlik işini bıraktığı için sadece Yakışıklı sıfatı kalan ve yakışıklılık da pek olmadığı için ( ) olarak tanımlayabileceğimiz kişi, konser verme girişiminde bulundu."
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Bu yoruma kayıtsız kalamayan Yakışıklı Güvenlik'in verdiği cevap ise şöyle oldu: "Atacağın başlığa… Girişimi ne olm yaptık işte"

Bu yoruma kayıtsız kalamayan Yakışıklı Güvenlik'in verdiği cevap ise şöyle oldu: "Atacağın başlığa… Girişimi ne olm yaptık işte"

Kendisini hafife alan hesaba yüklenen Yakışıklı Güvenlik'e gelen yorumlardan bazıları ise şöyle:

Kendisini hafife alan hesaba yüklenen Yakışıklı Güvenlik'e gelen yorumlardan bazıları ise şöyle:
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
twitter.com

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