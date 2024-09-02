Yakışıklı Güvenlik "Konser Verme Girişiminde Bulundu" Lafına Kayıtsız Kalamadı: "Girişimi Ne Oğlum, Yaptık"
Yakışıklı Güvenlik "Konser Verme Girişiminde Bulundu" Lafına Kayıtsız Kalamadı: "Girişimi Ne Oğlum, Yaptık"
TikTok'ta çektiği videolar ve kendine has üslubuyla geniş bir kitle yakalayan 'Yakışıklı Güvenlik' adıyla tanınan Muhammet Sürmeli, konserlerine tam gaz devam ediyor. Onu X platformunda hafife alan bir hesaba yaptığı yorum ise sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
TikTok'ta çektiği videolarla adını duyuran Muhammet Sürmeli ya da hepimizin bildiği adıyla 'Yakışıklı Güvenlik' geçtiğimiz aylarda mesleğini bıraktığını duyurmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sosyal medyada geniş bir hayran kitlesine sahip olan ve çektiği her videoyla konuşulan 'Yakışıklı Güvenlik' son dönemde verdiği konserlerle de gündeme gelmişti.
Dürümcü açılışına katıldığı anlarla gündeme gelen Yakışıklı Güvenlik, son olarak bir sahnede çıktı karşımıza.
Playback olarak şarkısını söyleyen Yakışıklı Güvenlik'in bu anları sosyal medyaya düştü, bir X hesabı ise şu yorumda bulundu:
"Güvenlik işini bıraktığı için sadece Yakışıklı sıfatı kalan ve yakışıklılık da pek olmadığı için ( ) olarak tanımlayabileceğimiz kişi, konser verme girişiminde bulundu."
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu yoruma kayıtsız kalamayan Yakışıklı Güvenlik'in verdiği cevap ise şöyle oldu: "Atacağın başlığa… Girişimi ne olm yaptık işte"
Kendisini hafife alan hesaba yüklenen Yakışıklı Güvenlik'e gelen yorumlardan bazıları ise şöyle:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın