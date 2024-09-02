Youtube'a Her 15 Saniyede 1 Video Yüklüyor! 2 Milyon Videosu Olan Roel Van de Paar'ın Amacı Ne?
Youtube'a Her 15 Saniyede 1 Video Yüklüyor! 2 Milyon Videosu Olan Roel Van de Paar'ın Amacı Ne?
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Youtube kanalında tam 2 milyon video var, takipçi sayısı ise 170 bin! Platforma çoğu zaman 15'er saniyelik aralıklarla videolar yayınlayan Van de Paar, dışarıdan bakıldığında imkânsızı başarıyor!
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Bu kadar çok içeriği üretebilmek için aslında yemek yememeniz, tuvalete bile gitmemeniz gerekir. Gelin görün ki o, hem hayatına devam ediyor hem de Youtube kanalına içerik yağdırmaya devam ediyor.
Bir şirkette 'test mühendisi' pozisyonunda çalışan Van de Paar, yazılım, donanım, bilgisayar ağları gibi konularda uzman bir isim. Dolayısıyla aslında onun bir sistem kurmasına pek de şaşırmamak lazım.
Ortalama 1-2 dakika süren videolar ise birbirine oldukça yakın konseptte. Bir intro, hemen ardından özgün bir konuşma, soru ve cevap. Elbette finalde her Youtuber gibi o da "Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın" diyor.
Youtuber'ın düşük maliyetli sunucular kurarak kısa bilgiler içeren videoları 1-2 dakika içinde hazırladığı tahmin ediliyor. Teknoloji odaklı bu videoların aslında pek de düzgün bir içerik değeri yok ama Van de Paar'ın da niyeti aslında ortada: En kısa yoldan para kazanmak!
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Kurduğu aşırı 'seri üretim' sistemle hiç uğraşmadan, oturduğu yerden binlerce dolar kazanıyor. Ancak elbette ilerleyen dönemde Youtube'un bu tarz şeylere ne kadar fazla prim vereceği de soru işareti.
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