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"Fazla Tüketmeyin Aşırı Yağ Yakar": Göbek Yağlarını Eritmek İsteyenler İçin Yoğurt Kürü

"Fazla Tüketmeyin Aşırı Yağ Yakar": Göbek Yağlarını Eritmek İsteyenler İçin Yoğurt Kürü

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
02.09.2024 - 14:25

Fazla kilolarımızdan kurtulmak için sadece spor yapmak yetmiyor, aynı zamanda sağlıklı beslenmek de gerekli. Bir X kullanıcısının paylaştığı video tam da fazla yağlarından kurtulmak isteyenlerin dikkatini çekecek cinsten.

Bir X kullanıcısının paylaştığı yoğurt kürü sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti. Peki ne vardı bu videoda?

Bir X kullanıcısının paylaştığı yoğurt kürü sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti. Peki ne vardı bu videoda?

Üç kaşık yoğurda bir çay kaşığı zerdeçal ve yarım çay kaşığı karabiber ekliyoruz. Hepsi bu kadar değil tabii ki.

Üç kaşık yoğurda bir çay kaşığı zerdeçal ve yarım çay kaşığı karabiber ekliyoruz. Hepsi bu kadar değil tabii ki.

Bu karışımın üzerine yarım limon sıkıyoruz ve daha sonrasında da bir yemek kaşığı zeytinyağı ekliyoruz.

Bu karışımın üzerine yarım limon sıkıyoruz ve daha sonrasında da bir yemek kaşığı zeytinyağı ekliyoruz.

Bu karışımı yatmadan 1 saat önce tüketmeniz gerekiyor. Kullanıcının söylediğine göre çok fazla tüketilmemesi gereken bu karışım göbek yağlarının erimesine önemli ölçüde katkı sağlıyor.

Bu karışımı yatmadan 1 saat önce tüketmeniz gerekiyor. Kullanıcının söylediğine göre çok fazla tüketilmemesi gereken bu karışım göbek yağlarının erimesine önemli ölçüde katkı sağlıyor.

İşte o video:

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