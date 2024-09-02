11 Yıllık Şarkısını Her Söylediğinde Ağlama Krizine Giren Adele'i Sibel Can'a Benzettiler!
11 Yıllık Şarkısını Her Söylediğinde Ağlama Krizine Giren Adele'i Sibel Can'a Benzettiler!
2011 tarihli 'Someone Like You' şarkısıyla unutulmaz bir pop klasiğine imza atan İngiliz şarkıcı Adele, bu şarkıyı konserlerinde söylediğinde yüksek doz duygusallığa bürünüyor, gözyaşlarına hakim olamıyor. Ama bu durum tam 11 yıldır yaşanıyor! Sosyal medya kullanıcıları, Adele'in 2011 yılından beri bu şarkıyı her söyleyişinde ağlamasını fena tiye aldı.
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Pop müziğe kazandırdığı 'Rolling In The Deep' ve 'Someone Like You' gibi unutulmaz şarkılarla yaşayan bir efsaneye dönüşen İngiliz şarkıcı Adele, Münih'teki konseriyle sosyal medyanın diline düştü!
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2011 yılında yayınladığı 'Someone Like You' şarkısını her konserinde mutlaka söyleyen ve yine aynı ısrarla bu şarkıyı her söyleyişinde muhakkak gözyaşlarına boğulan Adele'in bu görüntüleri fena halde tiye alındı.
Kimileri "Alış artık kendi şarkına, yeter" diye isyan ederken kimileri de esprili bir şekilde onun bu duygusal hallerini Sibel Can'a benzetti.
İşte Adele'in konserindeki o duygu yüklü anlar:
Bu anlara X kullanıcılarının yaptığı yorumlardan bazıları ise şöyle:
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