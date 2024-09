11 Yıllık Şarkısını Her Söylediğinde Ağlama Krizine Giren Adele'i Sibel Can'a Benzettiler!

2011 tarihli 'Someone Like You' şarkısıyla unutulmaz bir pop klasiğine imza atan İngiliz şarkıcı Adele, bu şarkıyı konserlerinde söylediğinde yüksek doz duygusallığa bürünüyor, gözyaşlarına hakim olamıyor. Ama bu durum tam 11 yıldır yaşanıyor! Sosyal medya kullanıcıları, Adele'in 2011 yılından beri bu şarkıyı her söyleyişinde ağlamasını fena tiye aldı.