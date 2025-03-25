Günler Sonra Sessizliğini Bozan Afra Saraçoğlu'ndan Peş Peşe Tepki Dolu Paylaşımlar!

Tutuklanan Ekrem İmamoğlu’na destek için günlerdir süren protestolar devam ederken, sosyal medyada da ünlülerin tepkileri konuşulmaya devam ediyor.

Pek çok ünlü isim gözaltı süreci ve protestolardaki polis şiddetine karşı paylaşım yaparken, bazı isimler ise sessiz kalmayı tercih etti. Bu sessizlik de ayrı bir tartışma konusu oldu.

Ünlü komedyen Özgür Turhan, sessiz kalan meslektaşlarına karşı boykot başlattığını duyurdu. Ceyda Düvenci ise sessizliğinin nedenini annesinin sağlık durumu olarak açıkladı.

Günler sonra sessizliğini bozan bir diğer isim de Afra Sarıçoğlu oldu. Sarıçoğlu, “Kız Başına” adlı Instagram hesabından yaptığı çarpıcı paylaşımla destek verdi.

İşte detaylar.