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Günler Sonra Sessizliğini Bozan Afra Saraçoğlu'ndan Peş Peşe Tepki Dolu Paylaşımlar!

Günler Sonra Sessizliğini Bozan Afra Saraçoğlu'ndan Peş Peşe Tepki Dolu Paylaşımlar!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
25.03.2025 - 18:30

Tutuklanan Ekrem İmamoğlu’na destek için günlerdir süren protestolar devam ederken, sosyal medyada da ünlülerin tepkileri konuşulmaya devam ediyor. 

Pek çok ünlü isim gözaltı süreci ve protestolardaki polis şiddetine karşı paylaşım yaparken, bazı isimler ise sessiz kalmayı tercih etti. Bu sessizlik de ayrı bir tartışma konusu oldu. 

Ünlü komedyen Özgür Turhan, sessiz kalan meslektaşlarına karşı boykot başlattığını duyurdu. Ceyda Düvenci ise sessizliğinin nedenini annesinin sağlık durumu olarak açıkladı. 

Günler sonra sessizliğini bozan bir diğer isim de Afra Sarıçoğlu oldu. Sarıçoğlu, “Kız Başına” adlı Instagram hesabından yaptığı çarpıcı paylaşımla destek verdi.

İşte detaylar.

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Diplomasının iptal edilmesinin ardından önce gözaltına alınan ardından da yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İkram İmamoğlu’nun durumu Türkiye gündemini sarstı.

Diplomasının iptal edilmesinin ardından önce gözaltına alınan ardından da yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İkram İmamoğlu’nun durumu Türkiye gündemini sarstı.

Saraçhane başta olmak üzere birçok şehirde halk günlerdir meydanlarda toplanıyor, İmamoğlu’na destek veriyor ve polis müdahalelerine rağmen protestolardan vazgeçmiyor.

Sokakta yaşanan bu toplumsal hareketlenmenin yankısı sosyal medyada da fazlasıyla hissediliyor. Özellikle sanat ve medya dünyasından pek çok tanınmış isim, yaşananları eleştirerek protestolara destek veriyor. 

Can Bonomo, Hadise, Ecem Erkek, Başak Dizer, Hazar Ergüçlü, Sıla, Dilan Çiçek Deniz gibi isimler hem İmamoğlu’nun tutuklanmasına hem de protestolarda yaşanan polis şiddetine karşı tepki gösterdi.

Detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Öte yandan, sessizliğini koruyan ünlü isimler de sosyal medyada ayrı bir tartışma konusu haline geldi.

Öte yandan, sessizliğini koruyan ünlü isimler de sosyal medyada ayrı bir tartışma konusu haline geldi.

Özellikle komedyen Özgür Turhan’ın bu sessizliğe tepkisi dikkat çekti. Turhan, “Üç maymunu oynayan bütün meslektaşlarımı takipten çıkıyorum. Gösterilerine gitmiyorum, film ve dizilerini izlemiyorum” diyerek sessiz kalan ünlülere yönelik bir boykot kararı aldı.

Ceyda Düvenci de yaptığı açıklamayla sessizliğinin nedenini açıkladı: “Annemin hastalığıyla ilgileniyorum. Şahsi tarihimin en zor zamanlarındayım. Annemi ölümden döndürdük şükür. Artık yedi 7/24 bakım ihtiyacı var.” diyerek kamuoyuna açıklık getirdi.

Kaçıranlar için:

Tüm bu gelişmeler arasında günlerdir sessiz kalan ünlü oyuncu Afra Sarıçoğlu’ndan ise bugün peş peşe destek paylaşımları geldi.

Tüm bu gelişmeler arasında günlerdir sessiz kalan ünlü oyuncu Afra Sarıçoğlu’ndan ise bugün peş peşe destek paylaşımları geldi.

Saraçoğlu, “Kız Başına” adlı Instagram hesabının dikkat çeken paylaşımını kendi hesabında yayınlayarak sessizliğini bozdu. Paylaşımında, 

'BENİM DERDİM 

Yürümek istediğimde yolun hep taşla olması,

Adaletin herkes eşit olmaması,

Hakkımı özgürce savunmamak,

Haksızlığa uğradığımda sesimin duyulmaması, k

Kendimi güvende hissedememek,

Varlığımın yok sayılması,

Konuştuğum için cezalandırılmak,

Çok çalışıp yine de geçinememek,

Hayallerime ulaşamamak,

Geleceğimin görmezden girilmesi,

Kendi ülkemde yabancı hissetmek,

Gençliğimi yaşayacak fırsatı bulamamak,

Hep mücadele etmek zorunda kalmak.' ifadeleri yer aldı.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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