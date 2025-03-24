Polisin Sert Müdahalesine Ünlü İsimlerden Arka Arkaya Tepkiler

Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlayan protesto dalgası, tutuklama kararı sonrası iyice büyüdü. İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde halk sokağa dökülürken, polis müdahalesinin sertliği sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Özellikle gençlere uygulanan orantısız güç, hem vatandaşların hem de ünlü isimlerin tepkisini çekti. Sosyal medya fenomenlerinden, sanatçılara kadar birçok ünlü isim sosyal medya hesabından arka arkaya paylaşımlar yaparak müdahaleleri ve protestoların engellenmesini eleştirdi.

İşte o paylaşımlar 👇