onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Polisin Sert Müdahalesine Ünlü İsimlerden Arka Arkaya Tepkiler

Polisin Sert Müdahalesine Ünlü İsimlerden Arka Arkaya Tepkiler

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
24.03.2025 - 19:03

Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlayan protesto dalgası, tutuklama kararı sonrası iyice büyüdü. İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde halk sokağa dökülürken, polis müdahalesinin sertliği sosyal medyada tepkilere neden oldu. 

Özellikle gençlere uygulanan orantısız güç, hem vatandaşların hem de ünlü isimlerin tepkisini çekti. Sosyal medya fenomenlerinden, sanatçılara kadar birçok ünlü isim sosyal medya hesabından arka arkaya paylaşımlar yaparak müdahaleleri ve protestoların engellenmesini eleştirdi.

İşte o paylaşımlar 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Beş gündür devam eden protestolarda yaşanan polis müdahaleleri özellikle gençlere yönelik sert tutum sosyal medyada geniş yankı buldu.

Beş gündür devam eden protestolarda yaşanan polis müdahaleleri özellikle gençlere yönelik sert tutum sosyal medyada geniş yankı buldu.

İstanbul başta olmak üzere pek çok şehirde sokağa çıkan vatandaşların karşılaştığı orantısız güç kullanımı Twitter’da sıkça paylaşılan görüntülerle gözler önüne serildi. 

Protestoculara biber gazı, cop ve plastik mermi ile müdahale edildiği anlar kamuoyunda büyük tepki topladı.

Detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Yaşanan gerginlik sadece protestocuların değil, aynı zamanda polislerin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla da büyüdü.

Yaşanan gerginlik sadece protestocuların değil, aynı zamanda polislerin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla da büyüdü.

Özellikle bir polisin, ters kelepçeyle gözaltına alınan eylemcilerin görüntüsünü “36 saatin sonunda paket” notuyla paylaşması kamuoyunda büyük tartışmalara neden olmuştu.

Detaylara bu içeriğimizde yer vermiştik:

Ünlü isimler de yaşanan bu gelişmeler karşısında sessiz kalmadı.

Ünlü isimler de yaşanan bu gelişmeler karşısında sessiz kalmadı.

Aralarında sanatçılar, oyuncular, müzisyenler ve sosyal medya fenomenlerinin bulunduğu pek çok kişi sosyal medya hesaplarından arka arkaya paylaşımlarda bulunarak hem protesto hakkının engellenmesini hem de orantısız güç kullanımını eleştirdi.

Kalben

Kalben

Emir Can İğrek

Emir Can İğrek
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Serkay Tütüncü

Serkay Tütüncü

Danla Bilic

Danla Bilic

Melike Şahin

Melike Şahin

Sıla

Sıla

Aslıhan Malbora

Aslıhan Malbora
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hadise

Hadise

Kaan Urgancıoğlu

Kaan Urgancıoğlu

Nesrin Cavadzade

Nesrin Cavadzade

Duygu Özaslan

Duygu Özaslan

Mert Yazıcıoğlu

Mert Yazıcıoğlu
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ecem Erkek

Ecem Erkek

Ayşe Arman

Ayşe Arman

Bülent Şakrak

Bülent Şakrak

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
4
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın