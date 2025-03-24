Polisin Sert Müdahalesine Ünlü İsimlerden Arka Arkaya Tepkiler
Polisin Sert Müdahalesine Ünlü İsimlerden Arka Arkaya Tepkiler
Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlayan protesto dalgası, tutuklama kararı sonrası iyice büyüdü. İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde halk sokağa dökülürken, polis müdahalesinin sertliği sosyal medyada tepkilere neden oldu.
Özellikle gençlere uygulanan orantısız güç, hem vatandaşların hem de ünlü isimlerin tepkisini çekti. Sosyal medya fenomenlerinden, sanatçılara kadar birçok ünlü isim sosyal medya hesabından arka arkaya paylaşımlar yaparak müdahaleleri ve protestoların engellenmesini eleştirdi.
İşte o paylaşımlar 👇
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Beş gündür devam eden protestolarda yaşanan polis müdahaleleri özellikle gençlere yönelik sert tutum sosyal medyada geniş yankı buldu.
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Yaşanan gerginlik sadece protestocuların değil, aynı zamanda polislerin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla da büyüdü.
Ünlü isimler de yaşanan bu gelişmeler karşısında sessiz kalmadı.
Kalben
Emir Can İğrek
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Serkay Tütüncü
Danla Bilic
Melike Şahin
Sıla
Aslıhan Malbora
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Hadise
Kaan Urgancıoğlu
Nesrin Cavadzade
Duygu Özaslan
Mert Yazıcıoğlu
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Ecem Erkek
Ayşe Arman
Bülent Şakrak
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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