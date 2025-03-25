Can Bonomo, "Vatandaşlıktan Atmak Lazım" Diyen Kullanıcının Hadsiz Mesajıyla Kibar Kibar Dalga Geçti
Can Bonomo, "Vatandaşlıktan Atmak Lazım" Diyen Kullanıcının Hadsiz Mesajıyla Kibar Kibar Dalga Geçti
Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanma sürecine tepki gösteren ünlü isimlerden biri şarkıcı Can Bonomo olmuştu. Can Bonomo, X'te paylaştığı destek pozlarına farklı kullanıcılardan enteresan ve hadsiz yorumlar gelince kimsecikleri pek de kale almadığını vurgulayan bir tavırla tatlı tatlı had bildirdi.
Buyurun, detaylara beraber bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Diploması iptal edildikten sonra 19 Mart'ta gözaltına alınan 23 Mart'ta yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun yaşadıkları ülke gündemine bomba gibi düştü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bonomo, eşi Öykü Karayel ve oğlu Roman'la beraber 23 Mart sabahı sandık başına koşan ünlülerimizdendi.
Buyurun, kibar kibar had bildiren Can Bonomo'ya neler söylenmiş, o da nasıl cevaplar vermiş beraber görelim!👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın