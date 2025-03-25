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Can Bonomo, "Vatandaşlıktan Atmak Lazım" Diyen Kullanıcının Hadsiz Mesajıyla Kibar Kibar Dalga Geçti

Can Bonomo, "Vatandaşlıktan Atmak Lazım" Diyen Kullanıcının Hadsiz Mesajıyla Kibar Kibar Dalga Geçti

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
25.03.2025 - 16:23

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanma sürecine tepki gösteren ünlü isimlerden biri şarkıcı Can Bonomo olmuştu. Can Bonomo, X'te paylaştığı destek pozlarına farklı kullanıcılardan enteresan ve hadsiz yorumlar gelince kimsecikleri pek de kale almadığını vurgulayan bir tavırla tatlı tatlı had bildirdi. 

Buyurun, detaylara beraber bakalım.

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Diploması iptal edildikten sonra 19 Mart'ta gözaltına alınan 23 Mart'ta yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun yaşadıkları ülke gündemine bomba gibi düştü.

Diploması iptal edildikten sonra 19 Mart'ta gözaltına alınan 23 Mart'ta yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun yaşadıkları ülke gündemine bomba gibi düştü.

Günlerdir yüz binler her gece Saraçhane'de toplanırken, İmamoğlu'nun tutuklandığı gün herkese açılan CHP cumhurbaşkanı ön aday seçimi sandıklarına 15 milyon kişi gitti.

Silivri Cezaevi'ndeki İmamoğlu'ndan ara ara mesajlar gelmeye devam ederken, birçok ünlü isim de yaşananlara tepki gösterdi. Bu isimlerden biri de ünlü şarkıcı Can Bonomo'ydu.

Bonomo, eşi Öykü Karayel ve oğlu Roman'la beraber 23 Mart sabahı sandık başına koşan ünlülerimizdendi.

Bonomo, eşi Öykü Karayel ve oğlu Roman'la beraber 23 Mart sabahı sandık başına koşan ünlülerimizdendi.

Sandıktan çıktıktan sonra Saraçhane'nin önünden de eşiyle paylaşım yapan Can Bonomo, gördüğünüz pozları X hesabından peş peşe paylaşmıştı.

Kimileri Can Bonomo'yu takdir edip yalnızca sevgi içerikli mesajlar paylaşırken, kimileri de Can Bonomo'yu tabiri caizse yerin dibine soktu ve oldukça yersiz, hadsiz yorumlarda bulundu. 

Pozlarının altında dönen muhabbeti gören Can Bonomo, adabını hiç bozmadan, hadsiz yorumları da kale almadığını ima ederek kendisine yüklenen kullanıcıların hepsine tek tek cevap verdi.

Buyurun, kibar kibar had bildiren Can Bonomo'ya neler söylenmiş, o da nasıl cevaplar vermiş beraber görelim!👇

Buyurun, kibar kibar had bildiren Can Bonomo'ya neler söylenmiş, o da nasıl cevaplar vermiş beraber görelim!👇

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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