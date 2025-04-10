Türkiye'nin Dev Tavuk Firmasıydı! Bakanlık İfşa Etti: Ürünleri Toplatılıyor
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Halk sağlığını tehlikeye atan onlarca marka Bakanlık tarafından ifşa edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı denetimlerine devam ediyor.
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Bakteri tespiti üzerine, halk sağlığını korumak amacıyla ürünlerin ilgili üretim partisine ait olanları piyasadan toplatılma kararı alındı.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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