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Türkiye'nin Dev Tavuk Firmasıydı! Bakanlık İfşa Etti: Ürünleri Toplatılıyor

Türkiye'nin Dev Tavuk Firmasıydı! Bakanlık İfşa Etti: Ürünleri Toplatılıyor

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
10.04.2025 - 17:26

Halk sağlığını tehdit eden markalara bir yenisi daha eklendi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaptığı denetimlerde, Şenpiliç markasına ait “Annemin Köftesi Piliç Kasap Köfte' ürününde zararlı bakteri tespit etti. 

Bunun üzerine Bakanlık, söz konusu ürünlerin piyasadan toplatılmasına karar verdi.

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Halk sağlığını tehlikeye atan onlarca marka Bakanlık tarafından ifşa edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı denetimlerine devam ediyor.

Halk sağlığını tehlikeye atan onlarca marka Bakanlık tarafından ifşa edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı denetimlerine devam ediyor.

Bu denetimlerde Türkiye'nin önde gelen beyaz et üreticilerinden Şenpiliç’in “Annemin Köftesi Piliç Kasap Köfte” adlı ürününde, insan sağlığına son derece zararlı olan Listeria monocytogenes bakterisine rastlandı.

Bakanlık, tüketicilerin belirtilen parti numarasına sahip ürünleri satın almamaları ve satın aldılarsa tüketmemeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Bakteri tespiti üzerine, halk sağlığını korumak amacıyla ürünlerin ilgili üretim partisine ait olanları piyasadan toplatılma kararı alındı.

Bakteri tespiti üzerine, halk sağlığını korumak amacıyla ürünlerin ilgili üretim partisine ait olanları piyasadan toplatılma kararı alındı.

Şirket hakkında yasal işlem başlatılırken, aynı zamanda idari para cezası uygulandığı açıklandı. Ürünün toplatılmasına ilişkin gönderilen resmi yazıda şu ifadeler yer verildi:

'Müdürlüğümüz kontrol görevlileri tarafından, İlimiz Soğucak Mah. 3. Organize Sanayi Bölgesi 6. Yol No:44 Merkez Söğütlü adresinde faaliyet gösteren Şenpiliç Gıda Sanayi Anonim Şirketi unvanlı işletmede yapılan resmi kontrolde 'Şenpiliç Annemin Köftesi Piliç Kasap Köfte' (STT 10032025 - Parti no: 204124) ürününden numune alınmış olup, söz konusu ürüne yapılan analiz sonucuna göre 'L. monocytogenes' içermesi sebebiyle Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği'ne uygun olmadığı tespit edilmiştir ve üretici işletmeye yasal işlem uygulanmıştır.

Söz konusu ürünün toplatılması ile ilgili firmaya tanınmış olan yasal süre bitmiş olup, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun 21. Maddesinin 5. fıkrasına aykırılık tespit edildiğinden, aynı kanunun 40. maddesinin 1. fıkrasının (d) bendi gereğince söz konusu ürünlerin en kısa sürede piyasadan toplatılması gerekmektedir. 

İl müdürlüğümüzce yapılan denetimlerde söz konusu ürüne rastlanılması halinde gerekli işlemlerin yapılarak Müdürlüğümüzce bilgi verilmesi hususunda gereğini arz ederim.'

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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