onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlber Ortaylı Paylaşımı

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
13.03.2026 - 18:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayatını kaybeden Prof. Dr. İlber Ortaylı hakkında X hesabından bir açıklama paylaştı. Erdoğan, 'Çok değerli Prof. Dr. İlber Ortaylı hocamızın vefatından derin üzüntü duydum' dedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayatını kaybeden tarihçi-yazar İlber Ortaylı'nın ardından X hesabından bir paylaşım yaptı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

'Entelektüel kişiliği, bilgi ve birikimi, kitapları, araştırmaları ve akademik çalışmalarıyla milletimizin saygısını kazanan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi, çok değerli Prof. Dr. İlber Ortaylı hocamızın vefatından derin üzüntü duydum.                         

Sayın İlber Ortaylı’ya Allah’tan rahmet niyaz ediyor; kederli ailesine, öğrencilerine, dostlarına, tüm sevenlerine ve akademi dünyamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum.

Rabb’im mekânını cennet eylesin.'

twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın