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Gazeteci Fulya Öztürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Annesine Küfredenleri "Aklı Selim" Olmaya Davet Etti

Gazeteci Fulya Öztürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Annesine Küfredenleri "Aklı Selim" Olmaya Davet Etti

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
25.03.2025 - 15:07

İmamoğlu'nun tutuklanma sürecinin ardından yüz binler Saraçhane'de buluşurken dün gece Saraçhane çıkışı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve annesine küfrettiği tespit edilen 41 kişi gözaltına alınmıştı. 

Gazeteci ve muhabir Fulya Öztürk, X hesabından paylaştığı mesajında yaşananlara tepki gösterdi. Bir takipçisinin aynı durumu İmamoğlu'nun da yaşadığını hatırlatması üzerine mesajını revize etti. Buyurun, detaylara beraber bakalım.

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Geçtiğimiz saatlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve merhum annesine küfrettiği tespit edilen 41 kişi yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Geçtiğimiz saatlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve merhum annesine küfrettiği tespit edilen 41 kişi yakalanarak gözaltına alınmıştı.

19 Mart'ta gözaltına alınan ve 23 Mart'ta da İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yaşadıkları ülkenin ayağa kalkmasına sebep oldu. 

Protestolar ve tepkiler gün geçtikçe büyürken, İmamoğlu CHP cumhurbaşkanı adayı ön seçiminde 15 milyon kişi tarafından desteklendi ve ilk günden bu yana her gece yüz binler Saraçhane'de buluştu.

Dün gece Saraçhane çıkışında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve merhum annesine küfrettiği tespit edilen 41 kişi gözaltına alınmıştı. 

Özgür Özel, İmamoğlu ve eşinden de küfürü kınadıklarını vurgulayan açıklamalar gelmişti.

Sinan Akçıl'dan sonra Erdoğan ve annesine küfredenlere bir tepki de muhabir ve gazeteci Fulya Öztürk'ten geldi.

Sinan Akçıl'dan sonra Erdoğan ve annesine küfredenlere bir tepki de muhabir ve gazeteci Fulya Öztürk'ten geldi.

İlk önce yalnızca Cumhurbaşkanı Erdoğan ve annesine yönelik bir paylaşımda bulunan Öztürk, 

'Anne kutsaldır  

Tartışmaya kapalıdır  

Siyasi malzeme olamaz… 

Cumhurbaşkanımızın annesine yönelik çirkin sözlerden rahatsız olmayan insan değildir…  

“Aklı Selim” olmaya davet ediyorum herkesi… Bu ülke bize lazım. Zor bir coğrafyada kirli ülkelerin hedefindeyiz. Dikkat ‼️' ifadelerini kullanmıştı.

Bir takipçisinden "İmamoğlu'nun annesinin videosunun altına yazılanları gördünüz mü?" mesajını görünce cevap verdi.

Bir takipçisinden "İmamoğlu'nun annesinin videosunun altına yazılanları gördünüz mü?" mesajını görünce cevap verdi.

Ekrem İmamoğlu'nun annesi hakkında yazılanlarla ilgili duruşunun da aynı olduğunu belirten Fulya Öztürk, 'Hepsinin karşısında dururum! Terbiyesizliktir bu' dedi.

Bunun üzerine yeni bir mesaj daha paylaşmaya karar veren Fulya Öztürk metnini revize etti.

Bunun üzerine yeni bir mesaj daha paylaşmaya karar veren Fulya Öztürk metnini revize etti.
twitter.com

'Cumhurbaşkanı Erdoğan Ve Ekrem İmamoğlu’nun anne - eş - evlatlarına' kısmının altını çizerek, 'Çirkin sözler söyleyen yazan herkesin karşısında dururum. Annelerimiz kutsaldır. Ayıptır. Biz böyle bir millet olmamalıyız' dedi ve yeniden herkesi aklı selim olmaya davet etti.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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Yahya Yavuz

Bunlar tasvip edilmez ayıptır fakat ülkeyi bu duruma getirende Akp iktidarıdır