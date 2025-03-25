Gazeteci Fulya Öztürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Annesine Küfredenleri "Aklı Selim" Olmaya Davet Etti
Gazeteci Fulya Öztürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Annesine Küfredenleri "Aklı Selim" Olmaya Davet Etti
İmamoğlu'nun tutuklanma sürecinin ardından yüz binler Saraçhane'de buluşurken dün gece Saraçhane çıkışı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve annesine küfrettiği tespit edilen 41 kişi gözaltına alınmıştı.
Gazeteci ve muhabir Fulya Öztürk, X hesabından paylaştığı mesajında yaşananlara tepki gösterdi. Bir takipçisinin aynı durumu İmamoğlu'nun da yaşadığını hatırlatması üzerine mesajını revize etti. Buyurun, detaylara beraber bakalım.
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Geçtiğimiz saatlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve merhum annesine küfrettiği tespit edilen 41 kişi yakalanarak gözaltına alınmıştı.
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Sinan Akçıl'dan sonra Erdoğan ve annesine küfredenlere bir tepki de muhabir ve gazeteci Fulya Öztürk'ten geldi.
Bir takipçisinden "İmamoğlu'nun annesinin videosunun altına yazılanları gördünüz mü?" mesajını görünce cevap verdi.
Bunun üzerine yeni bir mesaj daha paylaşmaya karar veren Fulya Öztürk metnini revize etti.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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Bunlar tasvip edilmez ayıptır fakat ülkeyi bu duruma getirende Akp iktidarıdır