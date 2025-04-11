AÖF Sınavları Ne Zaman? İşte Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bahar Dönemi Sınav Takvimi
Anadolu Üniversitesi'nin 2025 bahar dönemi sınav takvimi açıklandı. Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği takvim ile birlikte sınav yerleri de araştırılmaya başlandı. Peki, AÖF bahar dönemi vize sınavları ne zaman? Finaller ne zaman? AÖF yaz okulu ne zaman başlayacak?
İşte, AÖF bahar dönemi sınav takvimi
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Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2025 bahar dönemi sınav takvimi belli oldu.
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İşte, AÖF Bahar Dönemi Sınav Takvimi
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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