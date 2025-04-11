AÖF Sınavları Ne Zaman? İşte Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bahar Dönemi Sınav Takvimi

Sınav takvimi ile birlikte merak edilen sınav yerleri için 11 ila 13 Nisan tarihleri işaret ediliyor. Açıklanan sınav yerlerini görmek için aosogrenci.anadolu.edu.tr adresini ziyaret edebilirsiniz. Gelin, bir de sınav takvimine göz atalım:

AÖF İkinci Dönem Vize Sınavı Ne Zaman?

Anadolu Üniversitesi bahar dönemi sınav takvimine göre vizeler 19 ila 20 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınavlar sabah 09.30 ve öğleden sonra 14.00 saatlerinde düzenlenecek.

AÖF Bahar Dönemi Finalleri Ne Zaman?

Bahar döneminin son sınavları, yani finaller 24 ila 25 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. Yaz okulu ise 30 Haziran 2025'te başlayıp 16 Ağustos'a kadar sürecek. 16 Ağustos tarihi aynı zamanda yaz okulunun sınavlarının da düzenleneceği tarih olacak.