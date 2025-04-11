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AÖF Sınavları Ne Zaman? İşte Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bahar Dönemi Sınav Takvimi

AÖF Sınavları Ne Zaman? İşte Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bahar Dönemi Sınav Takvimi

Açıköğretim üniversite
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
11.04.2025 - 16:31 Son Güncelleme: 11.04.2025 - 16:32

Anadolu Üniversitesi'nin 2025 bahar dönemi sınav takvimi açıklandı. Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği takvim ile birlikte sınav yerleri de araştırılmaya başlandı. Peki, AÖF bahar dönemi vize sınavları ne zaman? Finaller ne zaman? AÖF yaz okulu ne zaman başlayacak? 

İşte, AÖF bahar dönemi sınav takvimi

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Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2025 bahar dönemi sınav takvimi belli oldu.

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2025 bahar dönemi sınav takvimi belli oldu.

AÖF vizelerine günler kala sınava girecek öğrenciler sınav yerlerini ve sınav tarihlerini araştırmaya başladı. Bu dönem de her dersin sınavında 20 soru olacak, sınav süresi ise 30 dakika olarak belirlendi. Sınav sonuçları ise sınav tarihinden itibaren 15 gün içerisinde duyurulacak. 

Peki, AÖF vizeleri ne zaman yapılacak?

İşte, AÖF Bahar Dönemi Sınav Takvimi

İşte, AÖF Bahar Dönemi Sınav Takvimi

Sınav takvimi ile birlikte merak edilen sınav yerleri için 11 ila 13 Nisan tarihleri işaret ediliyor. Açıklanan sınav yerlerini görmek için aosogrenci.anadolu.edu.tr adresini ziyaret edebilirsiniz. Gelin, bir de sınav takvimine göz atalım: 

AÖF İkinci Dönem Vize Sınavı Ne Zaman? 

Anadolu Üniversitesi bahar dönemi sınav takvimine göre vizeler 19 ila 20 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınavlar sabah 09.30 ve öğleden sonra 14.00 saatlerinde düzenlenecek. 

AÖF Bahar Dönemi Finalleri Ne Zaman? 

Bahar döneminin son sınavları, yani finaller 24 ila 25 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. Yaz okulu ise 30 Haziran 2025'te başlayıp 16 Ağustos'a kadar sürecek. 16 Ağustos tarihi aynı zamanda yaz okulunun sınavlarının da düzenleneceği tarih olacak.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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