Matematikte Bilinmeyen Şeylere Neden "X" Deriz?

Antik Mısır’daki Rhind papirüsünde, “aha” kelimesiyle bilinmeyen miktar tanımlanırken, Babilliler sorularında “birinci gümüş şey” ve “ikinci gümüş şey” gibi ifadeler kullanıyordu. Hintli matematikçiler ise çok daha sembolik ilerlemişti: Brahmagupta bilinmeyeni “yâvattâvat” olarak adlandırmış ve renklerin ilk hecelerini kullanarak ikinci, üçüncü değişkenleri tanımlamıştı.

Yani bilinmeyen kavramı evrenseldi ama herkes kendi dilinde ve sembolüyle çözüyordu bu meseleyi. Hal böyleyken, bu çeşitlilik içinde X’in yıldızının nasıl parladığını sormak kaçınılmaz hâle geliyor.