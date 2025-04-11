Matematikte Bilinmeyen Şeylere Neden "X" Deriz?
X harfi deyince aklınıza sadece lise matematiği geliyorsa, bir kez daha düşünün. Bu nadir kullanılan harf, kahramanlardan uzay teknolojisine, dizilerden Elon Musk'ın şirketlerine kadar hayatın pek çok yerinde karşımıza çıkıyor. Ama asıl büyük gizem, bu harfin neden bilinmeyeni temsil etmeye başladığında gizli. İşin içine biraz tarih, biraz dilbilim ve bolca kültürel dönüşüm girince, ortaya epey ilginç bir hikaye çıkıyor. Gerçekten de 'X' bu kadar gizemli olmayı baştan hak etmiş gibi duruyor.
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Matematik tarihinde bilinmeyen kavramı, X harfinden çok daha eskiye dayanıyor.
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"X" harfi Arapçadan mı geldi, yoksa matbaadan mı çıktı?
Descartes X’i seçti çünkü matbaada fazla X harfi vardı!
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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