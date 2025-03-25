"Ölümden Döndürdük": Ceyda Düvenci Gündemle İlgili Sessiz Kalmasının Sebebini Açıkladı
"Ölümden Döndürdük": Ceyda Düvenci Gündemle İlgili Sessiz Kalmasının Sebebini Açıkladı
Son günlerde kamuoyunun gündeminde yer alan protestolar ve ünlü isimlerin bu sürece verdikleri tepkiler dikkat çekerken, oyuncu Ceyda Düvenci’nin sessizliği merak konusu olmuştu.
Sosyal medyada sık sık toplumsal olaylara duyarlılığıyla öne çıkan Düvenci, bu kez herhangi bir paylaşım yapmamasıyla takipçilerinin dikkatini çekti. Sessizliğin nedeni sonunda belli oldu. Ünlü oyuncu, yaptığı açıklamada annesinin hastalığıyla ilgilendiğini ve bu süreçte oldukça yıprandığını belirtti.
“Hayatlarının geri kalanını iyi geçirebilmeleri için koşturduğum, uykusuz günlerden geçiyorum. Ve her anlamda kaygılı ve üzgünüm...” diyen Düvenci, takipçilerine içini döktü.
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Türkiye son günlerde oldukça hareketli bir süreçten geçiyor.
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Ceyda Düvenci’nin bu dönemde sessiz kalması takipçilerinin dikkatini çekse de ünlü ismin annesinin sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği ortaya çıktı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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