onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
"Ölümden Döndürdük": Ceyda Düvenci Gündemle İlgili Sessiz Kalmasının Sebebini Açıkladı

"Ölümden Döndürdük": Ceyda Düvenci Gündemle İlgili Sessiz Kalmasının Sebebini Açıkladı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
25.03.2025 - 14:27

Son günlerde kamuoyunun gündeminde yer alan protestolar ve ünlü isimlerin bu sürece verdikleri tepkiler dikkat çekerken, oyuncu Ceyda Düvenci’nin sessizliği merak konusu olmuştu. 

Sosyal medyada sık sık toplumsal olaylara duyarlılığıyla öne çıkan Düvenci, bu kez herhangi bir paylaşım yapmamasıyla takipçilerinin dikkatini çekti. Sessizliğin nedeni sonunda belli oldu. Ünlü oyuncu, yaptığı açıklamada annesinin hastalığıyla ilgilendiğini ve bu süreçte oldukça yıprandığını belirtti. 

“Hayatlarının geri kalanını iyi geçirebilmeleri için koşturduğum, uykusuz günlerden geçiyorum. Ve her anlamda kaygılı ve üzgünüm...” diyen Düvenci, takipçilerine içini döktü.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türkiye son günlerde oldukça hareketli bir süreçten geçiyor.

Türkiye son günlerde oldukça hareketli bir süreçten geçiyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlayan gelişmeler tutuklama kararı sonrası kitlesel protestolara dönüştü. 

İstanbul başta olmak üzere birçok ilde binlerce vatandaş sokaklara çıkarak kararı protesto etti. Ancak gösterilere polisin müdahalesi, gözaltılar ve yaşanan gerginlikler tansiyonu daha da yükseltti. 

Sosyal medya ise tam anlamıyla bu olaylarla çalkalanıyor.

Birçok ünlü isim, yaşanan gelişmelere sessiz kalmadı. Aralarında oyuncular, müzisyenler, gazeteciler ve sosyal medya fenomenlerinin de bulunduğu isimler adalet çağrısı yaptı, halkın protesto hakkını savundu ve polis şiddetini açıkça eleştirdi.

Detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Ceyda Düvenci’nin bu dönemde sessiz kalması takipçilerinin dikkatini çekse de ünlü ismin annesinin sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği ortaya çıktı.

Ceyda Düvenci’nin bu dönemde sessiz kalması takipçilerinin dikkatini çekse de ünlü ismin annesinin sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği ortaya çıktı.

'Sessizliğimi açıklamam gerektiğini düşündüm. Şahsi tarihimin en zor zamanlarındayım. Annemi şimdilik ölümden döndürdük şükür. Ama artık 7/24 doktor ve bakım ihtiyacı var. İkisini de yakınıma aldım. Onlara uygun bir yaşam merkezi buldum. Boş anlarımda yanlarındayım. ' diyerek takipçilerine içini döktü.

Açıklamanın devamında ise yaşadığı yorgunluğu ifade etti: “Hayatlarının geri kalanını iyi geçirebilmeleri için koşturduğum, uykusuz günlerden geçiyorum. Ve her anlamda kaygılı ve üzgünüm…”

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın