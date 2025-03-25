"Ölümden Döndürdük": Ceyda Düvenci Gündemle İlgili Sessiz Kalmasının Sebebini Açıkladı

Son günlerde kamuoyunun gündeminde yer alan protestolar ve ünlü isimlerin bu sürece verdikleri tepkiler dikkat çekerken, oyuncu Ceyda Düvenci’nin sessizliği merak konusu olmuştu.

Sosyal medyada sık sık toplumsal olaylara duyarlılığıyla öne çıkan Düvenci, bu kez herhangi bir paylaşım yapmamasıyla takipçilerinin dikkatini çekti. Sessizliğin nedeni sonunda belli oldu. Ünlü oyuncu, yaptığı açıklamada annesinin hastalığıyla ilgilendiğini ve bu süreçte oldukça yıprandığını belirtti.

“Hayatlarının geri kalanını iyi geçirebilmeleri için koşturduğum, uykusuz günlerden geçiyorum. Ve her anlamda kaygılı ve üzgünüm...” diyen Düvenci, takipçilerine içini döktü.