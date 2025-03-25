Komedyen Özgür Turhan Olaylara Sessiz Kalan Ünlülere Karşı Boykot Başlattığını Açıkladı
Komedyen Özgür Turhan Olaylara Sessiz Kalan Ünlülere Karşı Boykot Başlattığını Açıkladı
Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından sosyal medya adeta kaynıyor. Hem vatandaşlar hem de sanat dünyasından birçok isim karara tepkilerini dile getiriyor. Alanlarda yapılan protestolara destek veren ünlülerin sayısı her geçen gün artarken bazı tanıdık simaların sessiz kalması ise dikkat çekiyor.
Komedyen Özgür Turhan sert bir çıkış yaparak sessiz kalan ünlülere karşı kişisel bir boykot başlattığını açıkladı. Turhan, “Gösterilerine gitmiyorum, filmlerini izlemiyorum” diyerek net bir tavır aldı.
İşte detaylar...
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Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlayan toplumsal tepki tutuklanma kararıyla birlikte daha da görünür hale geldi.
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Ancak asıl sert çıkış komedyen Özgür Turhan’dan geldi.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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