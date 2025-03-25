Komedyen Özgür Turhan Olaylara Sessiz Kalan Ünlülere Karşı Boykot Başlattığını Açıkladı

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından sosyal medya adeta kaynıyor. Hem vatandaşlar hem de sanat dünyasından birçok isim karara tepkilerini dile getiriyor. Alanlarda yapılan protestolara destek veren ünlülerin sayısı her geçen gün artarken bazı tanıdık simaların sessiz kalması ise dikkat çekiyor.

Komedyen Özgür Turhan sert bir çıkış yaparak sessiz kalan ünlülere karşı kişisel bir boykot başlattığını açıkladı. Turhan, “Gösterilerine gitmiyorum, filmlerini izlemiyorum” diyerek net bir tavır aldı.

İşte detaylar...