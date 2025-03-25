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Komedyen Özgür Turhan Olaylara Sessiz Kalan Ünlülere Karşı Boykot Başlattığını Açıkladı

Komedyen Özgür Turhan Olaylara Sessiz Kalan Ünlülere Karşı Boykot Başlattığını Açıkladı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
25.03.2025 - 13:07

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından sosyal medya adeta kaynıyor. Hem vatandaşlar hem de sanat dünyasından birçok isim karara tepkilerini dile getiriyor. Alanlarda yapılan protestolara destek veren ünlülerin sayısı her geçen gün artarken bazı tanıdık simaların sessiz kalması ise dikkat çekiyor. 

Komedyen Özgür Turhan sert bir çıkış yaparak sessiz kalan ünlülere karşı kişisel bir boykot başlattığını açıkladı. Turhan, “Gösterilerine gitmiyorum, filmlerini izlemiyorum” diyerek net bir tavır aldı.

İşte detaylar...

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Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlayan toplumsal tepki tutuklanma kararıyla birlikte daha da görünür hale geldi.

Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlayan toplumsal tepki tutuklanma kararıyla birlikte daha da görünür hale geldi.

Sosyal medyada her gün binlerce paylaşım yapılıyor, şehir merkezlerinde protestolar düzenleniyor, insanlar seslerini duyurmak için bir araya geliyor. 

Bu süreçte ünlü isimlerin tavırları da gündemde. Kimisi net şekilde tepkisini dile getiriyor, kimisi ise sessizliğini koruyor. Tam da bu noktada sanat camiasındaki ayrışma gözle görülür bir hal aldı.

Birçok sanatçı sosyal medya hesaplarından adalet çağrısı yaparken bazı ünlülerin yalnızca Atatürk görselleri paylaşarak geçiştirmesi eleştiriliyor. 

Oyuncu Hayal Köseoğlu bu isimlere yönelik dikkat çeken bir çıkış yapmıştı. “Atatürk’ü hapisten çıkarın, bizim sektör helak oldu” diyerek ironik bir şekilde sessizliği eleştirmişti. Köseoğlu’nun bu çıkışı birçok kullanıcı tarafından desteklenmişti.

Detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Ancak asıl sert çıkış komedyen Özgür Turhan’dan geldi.

Ancak asıl sert çıkış komedyen Özgür Turhan’dan geldi.

Twitter hesabından yaptığı açıklamada meslektaşlarının sessizliğini eleştiren Turhan, artık bu kişilere karşı bireysel bir boykot başlattığını duyurdu. 

“Üç maymunu oynayan bütün meslektaşlarımı, dostlarımı takipten çıkıyorum. Günlük yaşantımda görüşmüyor, gösterilerine gitmiyor, film ve dizilerini izlemiyorum. Boykot ediyorum” ifadeleriyle tepkisini net şekilde ortaya koydu. 

Turhan’ın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken, Turhan’ı destekleyenler kadar desteklemeyenler de vardı.

İşte gelen yorumlardan bazıları:

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twitter.com
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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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