Ünlü Youtuber Alper Rende Gündemdeki Olaylara İsyan Etti: "Sokakta Bir Tane Gülen İnsan Yok"
Ünlü Youtuber Alper Rende Gündemdeki Olaylara İsyan Etti: "Sokakta Bir Tane Gülen İnsan Yok"
Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına yönelik protestolar ülke genelinde hız kesmeden devam ediyor. Karara tepki gösteren binlerce kişi sokaklara dökülürken, sosyal medyada da öfke çığ gibi büyüyor.
Gelişmelere ünlü isimler de kayıtsız kalmadı. YouTube’un sevilen içerik üreticilerinden Alper Rende, yayımladığı videoyla dikkat çekti.
Rende, 'Böyle kaotik bir ortam varken, daha da kaotikleştirip hâlihazırda aynı düşüncelere sahip insanların birbirleriyle uğraşmasını anlamıyorum.' dedi.
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması tüm yurtta büyük bir infial yarattı.
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Genç yaşına rağmen uzun süredir içerik üretimi yapan Alper Rende, özellikle eğlenceli ve yaratıcı video serileriyle geniş bir kitleye hitap ediyor.
İçinde bulunduğumuz süreçte toplumsal dayanışmanın önemine dikkat çeken Rende, insanların enerjisini birbirine saldırmak yerine ortak hedefe yönlendirmesi gerektiğini vurguladı:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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