Ünlü Youtuber Alper Rende Gündemdeki Olaylara İsyan Etti: "Sokakta Bir Tane Gülen İnsan Yok"

Kararın açıklanmasının ardından İstanbul başta olmak üzere pek çok şehirde protesto gösterileri düzenlenmeye başlandı. Protestoların etkisi gün geçtikçe büyürken, sosyal medyada da tepkiler çığ gibi yükseliyor.

Gündemdeki gelişmelere sanatçılardan gazetecilere, siyasilerden sosyal medya fenomenlerine kadar pek çok isim kayıtsız kalmıyor.

Son olarak YouTube’un popüler içerik üreticilerinden Alper Rende, yayımladığı video ile gündeme dair düşüncelerini paylaştı.