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Ünlü Youtuber Alper Rende Gündemdeki Olaylara İsyan Etti: "Sokakta Bir Tane Gülen İnsan Yok"

Ünlü Youtuber Alper Rende Gündemdeki Olaylara İsyan Etti: "Sokakta Bir Tane Gülen İnsan Yok"

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
25.03.2025 - 11:04

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına yönelik protestolar ülke genelinde hız kesmeden devam ediyor. Karara tepki gösteren binlerce kişi sokaklara dökülürken, sosyal medyada da öfke çığ gibi büyüyor.

Gelişmelere ünlü isimler de kayıtsız kalmadı. YouTube’un sevilen içerik üreticilerinden Alper Rende, yayımladığı videoyla dikkat çekti. 

Rende, 'Böyle kaotik bir ortam varken, daha da kaotikleştirip hâlihazırda aynı düşüncelere sahip insanların birbirleriyle uğraşmasını anlamıyorum.' dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması tüm yurtta büyük bir infial yarattı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması tüm yurtta büyük bir infial yarattı.

Kararın açıklanmasının ardından İstanbul başta olmak üzere pek çok şehirde protesto gösterileri düzenlenmeye başlandı. Protestoların etkisi gün geçtikçe büyürken, sosyal medyada da tepkiler çığ gibi yükseliyor. 

Gündemdeki gelişmelere sanatçılardan gazetecilere, siyasilerden sosyal medya fenomenlerine kadar pek çok isim kayıtsız kalmıyor. 

Son olarak YouTube’un popüler içerik üreticilerinden Alper Rende, yayımladığı video ile gündeme dair düşüncelerini paylaştı.

Genç yaşına rağmen uzun süredir içerik üretimi yapan Alper Rende, özellikle eğlenceli ve yaratıcı video serileriyle geniş bir kitleye hitap ediyor.

Genç yaşına rağmen uzun süredir içerik üretimi yapan Alper Rende, özellikle eğlenceli ve yaratıcı video serileriyle geniş bir kitleye hitap ediyor.

YouTube’da milyonlarca takipçiye ulaşan Rende, bugüne dek çektiği videolar ile adından sıkça söz ettirdi. Ancak bu kez takipçileriyle oldukça ciddi bir konuyu paylaşmayı tercih etti. 

Gündemdeki olaylar karşısında sessiz kalmayan Alper Rende, sosyal medya hesabından yayımladığı videoda yaşanan gelişmelere yönelik görüşlerini dile getirdi.

Hem toplumsal atmosferi yorumladı hem de influencer’lar arasındaki rekabete tepki gösterdi.

Rende videoda şu sözlerle başladı: “İnanılmaz kaotik bir ortamdayız ve herkesin canı çok sıkkın. Gerçekten sokağa çıktım, bir tane bile suratı gülen bir insan görmedim.”

İçinde bulunduğumuz süreçte toplumsal dayanışmanın önemine dikkat çeken Rende, insanların enerjisini birbirine saldırmak yerine ortak hedefe yönlendirmesi gerektiğini vurguladı:

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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