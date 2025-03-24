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Sosyal Medyadaki Lince Dayanamayan Cem Adrian'den Gelen Eleştiriler Sonrası Açıklama

Sosyal Medyadaki Lince Dayanamayan Cem Adrian'den Gelen Eleştiriler Sonrası Açıklama

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
24.03.2025 - 22:59

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından sosyal medyada yükselen tepkiler sürerken, sanat camiasından da sesler yükselmeye devam ediyor. 

Tepkisini duyuran isimlerden biri olan Cem Adrian, yaptığı paylaşımla büyük yankı uyandırmıştı. Eleştiri yağmuruna tutulan müzisyen, yeni bir açıklamayla sessizliğini bozdu. 

Adrian, “Ben edebiyatla kırılır, edebiyatla kanarım. Bunu da edebiyatla anlatırım” diyerek kendisini hedef alanlara cevap verdi. 

İşte detaylar…

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Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun durumu Türkiye’nin en sıcak başlıklarından biri olmaya devam ediyor.

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun durumu Türkiye’nin en sıcak başlıklarından biri olmaya devam ediyor.

Sosyal medya, bu gelişmelerle birlikte adeta alev aldı. Siyasetçilerden vatandaşlara her kesimden yorum gelirken, ünlü isimler de duygularını ve düşüncelerini paylaşıyor. 

Sessiz kalmayanlardan biri de Cem Adrian oldu.

Adrian, 22 Mart’ta yaptığı uzun ve duygusal paylaşımında sanatı bir kenara koyarak, bir yurttaş olarak konuştuğunu belirtti. “Bunları sanatçı kimliğimle değil; bu topraklarda doğmuş, burada üretmiş, var olmuş, sanatıyla bu ülkenin her şehrini defalarca dolaşmış, bu topraklara aşık ve asla başka bir ülkede yaşamak istemeyen bir yurttaş, bir insan olarak yazıyorum.” diyen Adrian, sözlerine şu ifadelerle devam etmişti:

“Ben kırıp dökemem, bildiğim yol bu. Bu güzel ülke ve bu güzel ülkenin insanları, huzursuzluğu, mutsuzluğu, endişe ve korkuyla yaşamayı hak etmiyor. Herhangi bir yere ektiğiniz bir tohumun kök salacağı bu bereketli topraklar, yoksulluğu, yoksunluğu hak etmiyor. Dünyanın birçok yerini görmüş biri olarak, bu konuda da benzeri olmayan, bu kadar vicdanlı insanlarla dolu bir ülke, daha çok şefkati ve sevgiyi hak ediyor.”

Ve son cümlelerinde umuda vurgu yaparak şunları söylemişti:

Ve son cümlelerinde umuda vurgu yaparak şunları söylemişti:

“Bu ölümlü dünyada herkes ama herkes, hakkı, hukuku ve adaleti hak ediyor. Bize bahşedilen “hayat” denen bu mucize, daha çok umudu hak ediyor. Bu güzel ülkenin insanlarının elinden bunu alırsanız, geriye umudu kırılan, inanmaktan vazgeçen bir ülke kalır. Bu bahar günü, pencerenizden gökyüzüne bakıp derin bir nefes alın… Ve lütfen tekrar düşünün: Hayat bunu mu hak ediyor?”

Ancak bu paylaşım sosyal medyada bazı kullanıcıların hedefi oldu. Adrian, deyim yerindeyse bir linç dalgasına maruz kaldı. 

Sessizliğini fazla sürdüremeyen sanatçı, bugün bir kez daha sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bu kez hem sitemkar hem de kendine özgü tarzıyla konuştu:

Bu kez hem sitemkar hem de kendine özgü tarzıyla konuştu:

“Biri öldüğünde… Bazıları “Allah rahmet eylesin” der… Bazıları “Işıklar içinde uyusun” der… Bazıları bir şarkı açar, dinler, onunla anar… Bazıları bir şarkı söyler, onunla yaşatır… Bazıları ölümüne isyan eder, bağırır çağırır… Bazıları acısını sessizce, metanetle taşır…”

Ve ardından şu cümleyle tüm tepkilere nokta koydu:

“Herkesin hayata, olaylara, dünyaya tepkisi farklıdır. Bu da bir çeşit demokrasi değil midir? Hani şu, en çok ihtiyaç duyduğumuz şey… Ben edebiyatla kırılır, edebiyatla kanarım. Bunu da edebiyatla anlatırım. Hep öyle yaptım. Sevgi ve saygılarımla.”

Cem Adrian’ın bu açıklaması da kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Kimileri onu desteklerken, kimileri eleştirmeye devam etti. 

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara bekliyoruz.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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