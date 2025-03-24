Sosyal Medyadaki Lince Dayanamayan Cem Adrian'den Gelen Eleştiriler Sonrası Açıklama

Sosyal medya, bu gelişmelerle birlikte adeta alev aldı. Siyasetçilerden vatandaşlara her kesimden yorum gelirken, ünlü isimler de duygularını ve düşüncelerini paylaşıyor.

Sessiz kalmayanlardan biri de Cem Adrian oldu.

Adrian, 22 Mart’ta yaptığı uzun ve duygusal paylaşımında sanatı bir kenara koyarak, bir yurttaş olarak konuştuğunu belirtti. “Bunları sanatçı kimliğimle değil; bu topraklarda doğmuş, burada üretmiş, var olmuş, sanatıyla bu ülkenin her şehrini defalarca dolaşmış, bu topraklara aşık ve asla başka bir ülkede yaşamak istemeyen bir yurttaş, bir insan olarak yazıyorum.” diyen Adrian, sözlerine şu ifadelerle devam etmişti:

“Ben kırıp dökemem, bildiğim yol bu. Bu güzel ülke ve bu güzel ülkenin insanları, huzursuzluğu, mutsuzluğu, endişe ve korkuyla yaşamayı hak etmiyor. Herhangi bir yere ektiğiniz bir tohumun kök salacağı bu bereketli topraklar, yoksulluğu, yoksunluğu hak etmiyor. Dünyanın birçok yerini görmüş biri olarak, bu konuda da benzeri olmayan, bu kadar vicdanlı insanlarla dolu bir ülke, daha çok şefkati ve sevgiyi hak ediyor.”