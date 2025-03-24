Sosyal Medyadaki Lince Dayanamayan Cem Adrian'den Gelen Eleştiriler Sonrası Açıklama
Sosyal Medyadaki Lince Dayanamayan Cem Adrian'den Gelen Eleştiriler Sonrası Açıklama
Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından sosyal medyada yükselen tepkiler sürerken, sanat camiasından da sesler yükselmeye devam ediyor.
Tepkisini duyuran isimlerden biri olan Cem Adrian, yaptığı paylaşımla büyük yankı uyandırmıştı. Eleştiri yağmuruna tutulan müzisyen, yeni bir açıklamayla sessizliğini bozdu.
Adrian, “Ben edebiyatla kırılır, edebiyatla kanarım. Bunu da edebiyatla anlatırım” diyerek kendisini hedef alanlara cevap verdi.
İşte detaylar…
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Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun durumu Türkiye’nin en sıcak başlıklarından biri olmaya devam ediyor.
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Ve son cümlelerinde umuda vurgu yaparak şunları söylemişti:
Bu kez hem sitemkar hem de kendine özgü tarzıyla konuştu:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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