Gözaltı Süreci Sonrası Serbest Bırakılan Ercan Saatçi'den İlk Paylaşım
Gözaltı Süreci Sonrası Serbest Bırakılan Ercan Saatçi'den İlk Paylaşım
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk ve terör soruşturmasında gözaltına alınan isimler arasında Ercan Saati de yer almıştı.
Hakkındaki iddiaları reddeden ve “büyük bir yanlışlık” yapıldığını belirten Saatçi, bir önceki gün hakimlikçe serbest bırakılmıştı.
Sessizliğini bozan sanatçı sosyal medya üzerinden ilk kez konuştu. Takipçilerine ve sevenlerine teşekkür eden Ercan Saatçi, “çok iyi ve dimdik ayaktayım” diyerek ertelenen konserlerinde buluşmak üzere mesaj verdi.
İşte detaylar...
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik başlatılan ve ülke gündeminde geniş yer bulan yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimlerden biri de Ercan Saatçi olmuştu.
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Daha sonra sessizliğe bürünen Ercan Saatçi, nihayet ilk sosyal medya paylaşımıyla sevenlerine seslendi.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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üff bu da kendini fasulyeden saydı iyice, hee hee aferin dünyayı kurtardın.
Konser diyor adam 😳