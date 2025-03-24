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Gözaltı Süreci Sonrası Serbest Bırakılan Ercan Saatçi'den İlk Paylaşım

Gözaltı Süreci Sonrası Serbest Bırakılan Ercan Saatçi'den İlk Paylaşım

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
24.03.2025 - 20:01

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk ve terör soruşturmasında gözaltına alınan isimler arasında Ercan Saati de yer almıştı. 

Hakkındaki iddiaları reddeden ve “büyük bir yanlışlık” yapıldığını belirten Saatçi, bir önceki gün hakimlikçe serbest bırakılmıştı. 

Sessizliğini bozan sanatçı sosyal medya üzerinden ilk kez konuştu. Takipçilerine ve sevenlerine teşekkür eden Ercan Saatçi, “çok iyi ve dimdik ayaktayım” diyerek ertelenen konserlerinde buluşmak üzere mesaj verdi. 

İşte detaylar...

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik başlatılan ve ülke gündeminde geniş yer bulan yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimlerden biri de Ercan Saatçi olmuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik başlatılan ve ülke gündeminde geniş yer bulan yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimlerden biri de Ercan Saatçi olmuştu.

Adı böyle ciddi bir soruşturmada geçince kamuoyunda da büyük şaşkınlık yaratan Saatçi, hakkındaki suçlamaların mesnetsiz olduğunu savunmuş ve ilk ifadesinde, “Şu an burada bulunmam bile büyük bir hata. Üzerime atılan suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum” demişti.

Bir süre gözaltında tutulan Ercan Saatçi, bir önceki gün hakimlikçe serbest bırakıldı. Adliye çıkışında kısa bir açıklama yapan sanatçı, yaşadığı sürecin kendisi için çok zor olduğunu ancak en azından dışarıda nefes alabilmenin kıymetini bildiğini söylemişti. 

O açıklamasında, “Şu an yorum yapmayayım. En azından dışarıda nefes alıyorum. Suçsuzluğumun anlaşılması bana büyük keyif verdi” diyerek hem duygularını hem de yaşadığı rahatlamayı paylaşmıştı.

Detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Daha sonra sessizliğe bürünen Ercan Saatçi, nihayet ilk sosyal medya paylaşımıyla sevenlerine seslendi.

Daha sonra sessizliğe bürünen Ercan Saatçi, nihayet ilk sosyal medya paylaşımıyla sevenlerine seslendi.

Yaptığı açıklamada destek olan herkese teşekkür eden Saatçi, yaşadığı sürece dair net mesajlar verdi. Paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

'Bu tatsız süreçte arayan, soran, destek olan, dostlukları ve sevgileriyle bana güç veren, beni merak eden herkese gönülden, en samimi duygularımla çok teşekkür ederim. Ayrıca Çok iyi ve dimdik ayakta olduğumu bilmenizi isterim. Ertelenen konserimizde buluşmak dileğiyle saygılarımı sunarım.'

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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zyd

üff bu da kendini fasulyeden saydı iyice, hee hee aferin dünyayı kurtardın.

moonlight

Konser diyor adam 😳