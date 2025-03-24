Hayal Köseoğlu, Atatürk Paylaşımı ile Yetinen Sanatçılara Fena Patladı

Bu sessizlik haline tepki gösterenlerden biri de oyuncu Şebnem Bozoklu oldu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sessiz kalan meslektaşlarına sitem eden Bozoklu, “Oy verme kombinim.

Ölü taklidi yapan arkadaşlarıma story önerisi” sözleriyle hem net hem de ince bir mesaj verdi.