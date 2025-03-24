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Hayal Köseoğlu, Atatürk Paylaşımı ile Yetinen Sanatçılara Fena Patladı

Hayal Köseoğlu, Atatürk Paylaşımı ile Yetinen Sanatçılara Fena Patladı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
24.03.2025 - 22:00

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanma kararının ardından yayılarak devam eden protestolar sosyal medyada da etkisini artırdı. Ünlü isimlerin tepkileri peş peşe gelirken, bazı isimlerin yalnızca Atatürk paylaşımlarıyla sürece dahil olması dikkat çekti. 

Bu duruma sessiz kalamayan oyuncu Hayal Köseoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sadece Atatürk içerikli mesajlarla sürece tepki gösteren meslektaşlarını tiye aldı.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen tutuklama kararı Türkiye genelinde siyasi gündemin en sıcak başlıklarından biri haline geldi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen tutuklama kararı Türkiye genelinde siyasi gündemin en sıcak başlıklarından biri haline geldi.

Gözaltı süreciyle birlikte başlayan protestolar, tutuklanma kararının ardından iyice alevlendi. Beş gündür devam eden gösteriler birçok şehirde vatandaşları sokağa dökerken, sosyal medya da bu tepkilerin merkezi haline geldi. 

Yükselen itirazlar, gençlerin meydanlara çıkması ve özellikle polisin protestolara yönelik sert müdahaleleri hem gündemin hem de kamuoyunun odağına yerleşti. 

Sert müdahale anlarının sosyal medyada yayılmasıyla birlikte infial büyürken, sanat ve magazin dünyasından birçok ünlü isim de gelişmelere sessiz kalmadı.

Can Monomo, Öykü Karayel, Selen Selengil, Ceylan Ertem, Mabel Matiz gibi isimler peş peşe paylaşımlarla yaşananlara karşı tepkilerini dile getirdi.

Detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Ancak bazı ünlü isimlerin konuya dair hiçbir yorumda bulunmamaları ya da yalnızca Atatürk temalı paylaşımlarla sürece dolaylı şekilde katılmaları dikkat çeken bir tartışmayı da beraberinde getirdi.

Ancak bazı ünlü isimlerin konuya dair hiçbir yorumda bulunmamaları ya da yalnızca Atatürk temalı paylaşımlarla sürece dolaylı şekilde katılmaları dikkat çeken bir tartışmayı da beraberinde getirdi.

Bu sessizlik haline tepki gösterenlerden biri de oyuncu Şebnem Bozoklu oldu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sessiz kalan meslektaşlarına sitem eden Bozoklu, “Oy verme kombinim. 

Ölü taklidi yapan arkadaşlarıma story önerisi” sözleriyle hem net hem de ince bir mesaj verdi.

Bozoklu'nun paylaşımına detaylıca bu içeriğimizde yer vermiştik:

Bozoklu’nun ardından tepkisini gösteren bir diğer isim ise oyuncu Hayal Köseoğlu oldu.

Bozoklu’nun ardından tepkisini gösteren bir diğer isim ise oyuncu Hayal Köseoğlu oldu.

Köseoğlu, yaşananlara ilk günden beri tepkini dile getiren ünlü isimlerden biri. 

Instagram hesabındaki bir paylaşımında yaşananlara sessiz kalan ünlülerle ilgili 'Sanatçıymış ses çıkaramazmış' değil, 'Ses çıkaramayan sanatçı olamaz' diyeceksiniz' şeklinde bir serzenişte bulunmuştu.

Bu kez de X (Twitter) hesabından bir paylaşımda bulundu.

Bu paylaşımında da bu kez yalnızca Atatürk paylaşımı yapan sanatçıları hedef aldı.

Bu paylaşımında da bu kez yalnızca Atatürk paylaşımı yapan sanatçıları hedef aldı.
twitter.com

Köseoğlu, “Atatürk’ü hapisten çıkarın bizim sektör helak oldu üzüntüden” sözleriyle sektördeki bazı isimlerin yarım ağızla tepkisine tepki gösterdi. 

Paylaşımı kısa sürede büyük ilgi görürken, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Protestoların devam ettiği bu süreçte sanatçılardan gelen her mesaj kamuoyunda büyük dikkatle takip edilirken, Hayal Köseoğlu’nun paylaşımı da gündemin en çok konuşulan konularından biri haline geldi.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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