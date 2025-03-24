Hayal Köseoğlu, Atatürk Paylaşımı ile Yetinen Sanatçılara Fena Patladı
Hayal Köseoğlu, Atatürk Paylaşımı ile Yetinen Sanatçılara Fena Patladı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanma kararının ardından yayılarak devam eden protestolar sosyal medyada da etkisini artırdı. Ünlü isimlerin tepkileri peş peşe gelirken, bazı isimlerin yalnızca Atatürk paylaşımlarıyla sürece dahil olması dikkat çekti.
Bu duruma sessiz kalamayan oyuncu Hayal Köseoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sadece Atatürk içerikli mesajlarla sürece tepki gösteren meslektaşlarını tiye aldı.
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen tutuklama kararı Türkiye genelinde siyasi gündemin en sıcak başlıklarından biri haline geldi.
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Ancak bazı ünlü isimlerin konuya dair hiçbir yorumda bulunmamaları ya da yalnızca Atatürk temalı paylaşımlarla sürece dolaylı şekilde katılmaları dikkat çeken bir tartışmayı da beraberinde getirdi.
Bozoklu’nun ardından tepkisini gösteren bir diğer isim ise oyuncu Hayal Köseoğlu oldu.
Bu paylaşımında da bu kez yalnızca Atatürk paylaşımı yapan sanatçıları hedef aldı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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