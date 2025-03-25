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Tuba Ünsal "İçim Parçalanıyor Günlerdir" Diyerek Emniyet Müdürlerine Seslendi

Tuba Ünsal "İçim Parçalanıyor Günlerdir" Diyerek Emniyet Müdürlerine Seslendi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
25.03.2025 - 12:18

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun geçtiğimiz çarşamba günü gözaltına alınmasının ardından başlayan protestolar, tutuklanmasıyla birlikte daha da büyüdü. Ülkenin dört bir yanına yayılan eylemlerde vatandaşlar hem sokakta hem sosyal medyada tepkilerini dile getiriyor. 

Polis müdahaleleri ise tartışmaları beraberinde getirirken, şiddet içerikli görüntüler kamuoyunu sarsıyor. Eylemcilere yönelik sert müdahaleler ve emniyet birimlerinin uygulamaları büyük tepki çekti. 

Sosyal medyada gündem olan videoların ardından oyuncu Tuğba Ünsal da bir paylaşımda bulunarak emniyet müdürlerine seslendi: “Çocuklara ne olur kötü davranmayın, içim parçalanıyor günlerdir, yeter!”

İşte detaylar...

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Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlayan gerilim, birkaç gün içinde tüm ülkeye yayılan kitlesel protestolara dönüştü.

Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlayan gerilim, birkaç gün içinde tüm ülkeye yayılan kitlesel protestolara dönüştü.

Binlerce vatandaş farklı şehirlerde adalet ve demokrasi talebiyle sokağa çıktı. Ancak bu eylemler birçok noktada polis müdahalesiyle karşılaştı. 

Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde yapılan gösterilerde güvenlik güçlerinin biber gazı, cop ve plastik mermi kullandığına dair görüntüler sosyal medyada infial yarattı.

En çok konuşulan görüntülerden biri genç bir kadının polisle diyaloğu oldu. Kadının “Çok canım yanıyor, yalvarırım bir şey yapmayın” sözleri sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.

Detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Bu müdahaleler göstericilere orantısız güç kullanıldığına dair tepkileri artırdı.

Bu müdahaleler göstericilere orantısız güç kullanıldığına dair tepkileri artırdı.

Bir diğer videoda ise eylemden döndüğü anlaşılan bir kadının yolda yürürken polis tarafından coplandığı görülüyor. 

Bir polisin gözaltına alınan eylemcilerin fotoğraflarını çekip “36 saatin sonunda paket” notuyla paylaşması da sosyal medyada büyük tepki topladı.

Konuya ait detaylara da bu içeriğimizde yer vermiştik:

Gündem olan bir diğer videoda ise bir emniyet müdürü ile bir komiser arasındaki konuşma kameralara yansıdı.

Gündem olan bir diğer videoda ise bir emniyet müdürü ile bir komiser arasındaki konuşma kameralara yansıdı.

Emniyet müdürünün, “Komiser nerede, oğlum kim dedi gaz kullanın?” diye çıkıştığı ve komiserin de “Talimatsız sıktık” şeklinde cevap verdiği duyuldu. 

Emniyet müdürü bu cevaba öfkeyle karşılık verdi: “Ne demek talimatsız! Söylemiyor muyuz oğlum, gaz kullanmayacaksınız demiyor muyuz?” 

Tüm bu yaşananların ardından oyuncu Tuğba Ünsal da sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Emniyet müdürünün görüntüsünü paylaşarak tüm kolluk kuvvetlerinden aynı sağduyulu yaklaşımı beklediğini dile getiren Ünsal şiddete karşı ses yükseltti.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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