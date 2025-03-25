Tuba Ünsal "İçim Parçalanıyor Günlerdir" Diyerek Emniyet Müdürlerine Seslendi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun geçtiğimiz çarşamba günü gözaltına alınmasının ardından başlayan protestolar, tutuklanmasıyla birlikte daha da büyüdü. Ülkenin dört bir yanına yayılan eylemlerde vatandaşlar hem sokakta hem sosyal medyada tepkilerini dile getiriyor.

Polis müdahaleleri ise tartışmaları beraberinde getirirken, şiddet içerikli görüntüler kamuoyunu sarsıyor. Eylemcilere yönelik sert müdahaleler ve emniyet birimlerinin uygulamaları büyük tepki çekti.

Sosyal medyada gündem olan videoların ardından oyuncu Tuğba Ünsal da bir paylaşımda bulunarak emniyet müdürlerine seslendi: “Çocuklara ne olur kötü davranmayın, içim parçalanıyor günlerdir, yeter!”

İşte detaylar...