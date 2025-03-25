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"Şişli Belediyesi’ne Atanan Kayyum, Kent Lokantalarını Kapattı" İddiasına DMM'den Yalanlama

"Şişli Belediyesi’ne Atanan Kayyum, Kent Lokantalarını Kapattı" İddiasına DMM'den Yalanlama

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
25.03.2025 - 13:40 Son Güncelleme: 25.03.2025 - 15:07

BirGün’den İsmail Arı’nın haberine göre; Şişli Belediyesi'ne Resul Emrah Şahan'ın yerine kayyum atanan Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Şişli'deki kent lokantalarını kapattı. Ayrıca belediyenin gezici kent lokantası olarak kullanılan TIR'ı da belediye garajına çekildi.

İddialar sonrasında Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden açıklama yapılarak 'Şişli Belediyesi'ndeki kayyum yönetimi, Kent Lokantaları'nı kapatma kararı aldı” iddiası doğru değildir' denildi.

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Şişli Belediyesi’nin kayyumu Kaymakam Cevdet Ertürkmen'in Kent Lokantalarını kapatma kararı aldığı iddia edildi.

Şişli Belediyesi’nin kayyumu Kaymakam Cevdet Ertürkmen'in Kent Lokantalarını kapatma kararı aldığı iddia edildi.

BirGün’den İsmail Arı’nın haberine göre; CHP'li Şahan döneminde açılan iki kent lokantası bugün hizmet vermedi.

Ayrıca belediyenin gezici kent lokantası olarak kullanılan TIR'ı da belediye garajına çekildi.

Bu iddialar Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yalanladı.

Bu iddialar Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yalanladı.

Sözcü muhabiri Meral Danyıldız, Şişli’deki Kent lokantalarından birinin önünden yayın yaptı. Yayında Kent Lokantası’nın kapalı olduğu görüldü.

Tutuklanan Resul Emrah Şahan'ın sosyal medya hesabından da bir paylaşım yapıldı.

Tutuklanan Resul Emrah Şahan'ın sosyal medya hesabından da bir paylaşım yapıldı.

“Gezici Kent Lokantamız çalışıyor olsaydı Şişli Cami önünde hizmet verecekti, bugünse belediyemizin garajına çekilmiş durumda. Sabit Kent Lokantalarımızın kapıları ise kapalı durumda. Bugün Kent Lokantalarının kapatılmasını sözlü talimat verenler ve sonrasında yalanlayanlar tek bir sorunun cevabını versin: Bu fotoğraflarda görüldüğü üzere Kent Lokantaları neden kapalı?

Bu kavga gözü doymayanlarla karnı doymayanlar arasındadır! 

Mücadelemiz de hizmetlerimiz de devam edecek.”

Konu hakkında Şişli Belediyesi'nden de bir açıklama yayımlandı:

Konu hakkında Şişli Belediyesi'nden de bir açıklama yayımlandı:

Şişli’deki 3 Kent Lokantası kapatıldı” şeklinde haberler tamamen asılsızdır. 

İkisi sabit, biri ise gezici olarak hizmet veren ancak 19.03.2025 tarihinden bu yana malzeme tedarik edilmediği için kapalı tutulan 3 Kent lokantasının en kısa sürede yeniden açılma talimatı, Belediye Başkanvekili Sayın Cevdet Ertürkmen tarafından, göreve başladığı tarih olan 24.03.2025 günü ilgili birim müdürlerine verilmiştir. Kent Lokantalarımızın sayısının orta vadede, ilçemizin ihtiyaçları doğrultusunda artırılması, belediyemizin gündeminde yer almaktadır.

Vatandaşlarımızın, bu ve benzeri operasyonel habercilik ürünü yalanlara itibar etmemesini önemle rica ediyoruz. 

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.'

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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