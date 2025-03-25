"Şişli Belediyesi’ne Atanan Kayyum, Kent Lokantalarını Kapattı" İddiasına DMM'den Yalanlama
"Şişli Belediyesi’ne Atanan Kayyum, Kent Lokantalarını Kapattı" İddiasına DMM'den Yalanlama
BirGün’den İsmail Arı’nın haberine göre; Şişli Belediyesi'ne Resul Emrah Şahan'ın yerine kayyum atanan Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Şişli'deki kent lokantalarını kapattı. Ayrıca belediyenin gezici kent lokantası olarak kullanılan TIR'ı da belediye garajına çekildi.
İddialar sonrasında Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden açıklama yapılarak 'Şişli Belediyesi'ndeki kayyum yönetimi, Kent Lokantaları'nı kapatma kararı aldı” iddiası doğru değildir' denildi.
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Şişli Belediyesi’nin kayyumu Kaymakam Cevdet Ertürkmen'in Kent Lokantalarını kapatma kararı aldığı iddia edildi.
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Bu iddialar Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yalanladı.
Sözcü muhabiri Meral Danyıldız, Şişli’deki Kent lokantalarından birinin önünden yayın yaptı. Yayında Kent Lokantası’nın kapalı olduğu görüldü.
Tutuklanan Resul Emrah Şahan'ın sosyal medya hesabından da bir paylaşım yapıldı.
Konu hakkında Şişli Belediyesi'nden de bir açıklama yayımlandı:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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