78 Kişi Hayatını Kaybetmişti! Kartalkaya'daki Yangın Faciasında Yeni Gelişme: Ruhsat Müdürü Gözaltına Alındı

Raporda, Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerinin gerekli tüm denetimleri özensiz ve yetersiz yaptıkları, mevcut eksiklikleri tespit etmedikleri, Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin ise yangın denetim raporunun yetersiz ve eksik inceleme yapılarak düzenledikleri tespitine yer verildi. Raporda ayrıca otel ile ilgili yapı ve yapı kullanım ruhsatı verme, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması ve önceden ruhsatlandırılması yapılan yerlerin denetimlerinin İl Özel İdareleri'nin yetki ve sorumluluğunda olduğu, ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkililerinin de gerekli denetimleri zamanında ve gereği gibi yapmadıklarından yangın ve sonuçlarında birinci derecede etkili oldukları belirtildi.

Raporun ardından, Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat Müdürü Yeliz Erdoğan bugün gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.