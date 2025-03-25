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78 Kişi Hayatını Kaybetmişti! Kartalkaya'daki Yangın Faciasında Yeni Gelişme: Ruhsat Müdürü Gözaltına Alındı

78 Kişi Hayatını Kaybetmişti! Kartalkaya'daki Yangın Faciasında Yeni Gelişme: Ruhsat Müdürü Gözaltına Alındı

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
25.03.2025 - 18:52

Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel yangınıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturmada savcılığa sunulan bilirkişi raporunun ardından Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat Müdürü Yeliz Erdoğan gözaltına alındı.

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Bolu’da 78 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel'deki yangın faciasının ardından başlatılan soruşturma devam ediyor.

Bolu’da 78 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel'deki yangın faciasının ardından başlatılan soruşturma devam ediyor.

Tüm Türkiye'yi yasa boğan faciada bir gözaltı kararı daha alındı.

Kayak merkezi Kartalkaya’da 21 Ocak’ta gece saatlerde Grand Kartal Otel’in restoran bölümünde başlayan yangında 78 kişi yaşamını yitirdi.

Kayak merkezi Kartalkaya’da 21 Ocak’ta gece saatlerde Grand Kartal Otel’in restoran bölümünde başlayan yangında 78 kişi yaşamını yitirdi.

Yangının ardından başlatılan soruşturma kapsamında 31 şüpheli gözaltına alınırken; aralarında otel sahibi Halit Ergül, otelin genel müdürü ve aynı zamanda otel sahibi Ergül’ün damadı olan Emir Aras, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, İtfaiye Müdürü Kenan Coşkun, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener’in de bulunduğu 22 şüpheli tutuklanırken 8'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 9 şüpheli serbest bırakıldı.

Yangının ardından bilirkişi heyetinin hazırladığı rapor, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunuldu.

Yangının ardından bilirkişi heyetinin hazırladığı rapor, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunuldu.

Raporda, Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerinin gerekli tüm denetimleri özensiz ve yetersiz yaptıkları, mevcut eksiklikleri tespit etmedikleri, Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin ise yangın denetim raporunun yetersiz ve eksik inceleme yapılarak düzenledikleri tespitine yer verildi. Raporda ayrıca otel ile ilgili yapı ve yapı kullanım ruhsatı verme, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması ve önceden ruhsatlandırılması yapılan yerlerin denetimlerinin İl Özel İdareleri'nin yetki ve sorumluluğunda olduğu, ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkililerinin de gerekli denetimleri zamanında ve gereği gibi yapmadıklarından yangın ve sonuçlarında birinci derecede etkili oldukları belirtildi.

Raporun ardından, Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat Müdürü Yeliz Erdoğan bugün gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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