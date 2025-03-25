78 Kişi Hayatını Kaybetmişti! Kartalkaya'daki Yangın Faciasında Yeni Gelişme: Ruhsat Müdürü Gözaltına Alındı
78 Kişi Hayatını Kaybetmişti! Kartalkaya'daki Yangın Faciasında Yeni Gelişme: Ruhsat Müdürü Gözaltına Alındı
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Bolu’da 78 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel'deki yangın faciasının ardından başlatılan soruşturma devam ediyor.
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Kayak merkezi Kartalkaya’da 21 Ocak’ta gece saatlerde Grand Kartal Otel’in restoran bölümünde başlayan yangında 78 kişi yaşamını yitirdi.
Yangının ardından bilirkişi heyetinin hazırladığı rapor, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunuldu.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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