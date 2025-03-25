Melih Gökçek’in Ekrem İmamoğlu'nun Eşi Dilek İmamoğlu’nu Hedef Aldığı Çirkin Mesaja Tepki Yağıyor
Melih Gökçek’in Ekrem İmamoğlu'nun Eşi Dilek İmamoğlu’nu Hedef Aldığı Çirkin Mesaja Tepki Yağıyor
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin AKP’li Eski Başkanı Melih Gökçek’in sosyal medya hesabından Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu’na yönelik yaptığı paylaşıma sosyal medyada büyük tepki oluştu. Melih Gökçek de büyük tepkiler sonrasında paylaşımını silmek zorunda kaldı.
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Eski ABB Başkanı olan Melih Gökçek’in paylaşımı sosyal medyada büyük tepki gördü.
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Melih Gökçek’in bu paylaşımı büyük tepki çekti.
Ama Gökçek yine rahat durmadı, bu kez de oğlunu da işin içine kattı.
Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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