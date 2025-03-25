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Melih Gökçek’in Ekrem İmamoğlu'nun Eşi Dilek İmamoğlu’nu Hedef Aldığı Çirkin Mesaja Tepki Yağıyor

Melih Gökçek’in Ekrem İmamoğlu'nun Eşi Dilek İmamoğlu’nu Hedef Aldığı Çirkin Mesaja Tepki Yağıyor

Melih Gökçek Ekrem İmamoğlu
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
25.03.2025 - 09:12 Son Güncelleme: 25.03.2025 - 10:31

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin AKP’li Eski Başkanı Melih Gökçek’in sosyal medya hesabından Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu’na yönelik yaptığı paylaşıma sosyal medyada büyük tepki oluştu. Melih Gökçek de büyük tepkiler sonrasında paylaşımını silmek zorunda kaldı.

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Eski ABB Başkanı olan Melih Gökçek’in paylaşımı sosyal medyada büyük tepki gördü.

Eski ABB Başkanı olan Melih Gökçek’in paylaşımı sosyal medyada büyük tepki gördü.

AKP'li Melih Gökçek, tutuklanarak görevden alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu hakkındaki mesajları tartışma yarattı.

Bir sosyal medya kullanıcısının 'kocası hapise girmedi mi? Ne bu neşe?' paylaşımını fırsat bilen Melih Gökçek, “Dilek İmamoğlu belli ki kocanın içeriye girmesinden çok memnunsun. Aranız açıkmış. Bu kadar belli etmene de gerek yok. Şimdi Ekrem bunu duyunca acayip canı sıkılmıştır” yazdı.

Melih Gökçek’in bu paylaşımı büyük tepki çekti.

Melih Gökçek’in bu paylaşımı büyük tepki çekti.

Tutuklanarak cezaevine gönderilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi hakkındaki paylaşımı tepki gören Gökçek bu paylaşımını sildi.

Ama Gökçek yine rahat durmadı, bu kez de oğlunu da işin içine kattı.

Ama Gökçek yine rahat durmadı, bu kez de oğlunu da işin içine kattı.

Paylaşımını tepkiler sonrasında silen Melih Gökçek yine raht durmayarak bu sefer de Selim İmamoğlu’nu da işin içine katarak yeni bir paylaşım yaptı.

Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama:

Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama:

Siyasi tarihimizin gördüğü en büyük adaletsizliklerden biriyle karşı karşıyayım.

Elbette 19 Mart darbesine karşı meşru her yolu kullanarak mücadele edeceğiz.

Ancak bu darbe için bile, ekmek gibi su gibi hava gibi mübarek bildiğim annelerimize hakaretler yağdırılmasına gönlüm razı gelmez.

Cumhurbaşkanının annesine yönelik hakaretleri tüm kalbimle sonuna kadar kınıyorum. Bu vesileyle kendisine yüce Yaradan’dan tekrar rahmet diliyorum. 

Cezaevinde olmamızı fırsat bilip annemle, eşimle ve ailemle ilgili ahlaksız paylaşımlar yapan kişilerle ilgili de savcılığı göreve davet ediyorum.

Her konuda re’sen, jet hızında soruşturma açanlar söz konusu bizim ailemiz olunca kafasını sokacak yer arıyor. 

Biz iktidara gelince sizin bize yaptığınızı yapmayacağız. Adalet herkesin güvencesi olacak, hukuk herkesin can ve mal güvenliğini sağlayacak, kimse kimsenin malına mülküne, şerefine, onuruna, haysiyetine el uzatamayacak.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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