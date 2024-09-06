Bu da Oldu: Türk İş İnsanları Almanya'da Vize Engeline Takıldı, Stantların Başında Akrabaları Bekledi!

'Bize 'İstanbul’daki Almanya konsolosluğuna vize için başvurduğunuzda IAV fuarına ödediğiniz katılım bedel faturanızı gösterin sıkıntı olmayacak' dediler. Dedikleri gibi gerçekten konsolosluk evraklarımızı aldı. Fakat vize ve pasaportlarımızı fuar gününe kadar vermediler. Yani aldıkları pasaportlarımızı bizlere geri göndermediler. Ne yazık ki ES Kalıp, Boğaziçi Textil, Teel Kimya, Rey Ambalaj şirketleri vize alamadı. Altı şirketten sekiz pasaport gönderdik birine bile cevap verilmedi. Normal şartlarda 10 gün içinde geri dönen pasaportlar iki haftayı aşkın sürede konsolosluktan çıkmadı.”