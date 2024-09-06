Bu da Oldu: Türk İş İnsanları Almanya'da Vize Engeline Takıldı, Stantların Başında Akrabaları Bekledi!
Bu da Oldu: Türk İş İnsanları Almanya'da Vize Engeline Takıldı, Stantların Başında Akrabaları Bekledi!
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Almanya'nın Köln şehrinde düzenlenen Uluslararası Perakende Promosyonları ve İthalat Fuarı'nda vize krizi yaşandı.
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Perakende fuarına katılarak ürünlerini tanıtmak isteyen Türk iş insanlarına Almanya vize vermeyince Türk iş insanlarının stantlarında Almanya'da yaşayan akrabaları bekledi.
Hürriyet'ten İskender Güngör'e konuşan fuar organizasyonu yapan şirket yetkilisi Hikmet Bilen, şunları söyledi:
Organizasyon yetkilisi Bilen, şöyle devam etti: "Şirketlerin stantlarını hazır hale getirdik, fakat ertesi gün fuar açıldığında bu ürünlere sahip çıkacak, tanıtacak, ziyaretçiye cevap verebilecek kimse yoktu. Stantlarımız boş kalmasın diye kiminin akrabası kiminin kuzeni buradaki işle sektörle alakası olmayan kişileri getirdik, stantların başına koyduk."
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