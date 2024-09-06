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Bu da Oldu: Türk İş İnsanları Almanya'da Vize Engeline Takıldı, Stantların Başında Akrabaları Bekledi!

Bu da Oldu: Türk İş İnsanları Almanya'da Vize Engeline Takıldı, Stantların Başında Akrabaları Bekledi!

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
06.09.2024 - 18:21

Türk ihracatçılar Almanya'da vize engeline takılınca stantların başına iş insanlarının akrabaları geçti. Kuzeninin yerine stant başına geçen bir Türk, 'Ben Almanya’da yaşıyorum. Sektörü bir parça tanısam da keşke işin muhatabı olan kuzenim burada olsaydı, o zaman daha iyi olurdu' diye konuştu.

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Almanya'nın Köln şehrinde düzenlenen Uluslararası Perakende Promosyonları ve İthalat Fuarı'nda vize krizi yaşandı.

Almanya'nın Köln şehrinde düzenlenen Uluslararası Perakende Promosyonları ve İthalat Fuarı'nda vize krizi yaşandı.

Perakende fuarına katılarak ürünlerini tanıtmak isteyen Türk iş insanlarına Almanya vize vermeyince Türk iş insanlarının stantlarında Almanya'da yaşayan akrabaları bekledi.

Perakende fuarına katılarak ürünlerini tanıtmak isteyen Türk iş insanlarına Almanya vize vermeyince Türk iş insanlarının stantlarında Almanya'da yaşayan akrabaları bekledi.

Hürriyet'ten İskender Güngör'e konuşan fuar organizasyonu yapan şirket yetkilisi Hikmet Bilen, şunları söyledi:

Hürriyet'ten İskender Güngör'e konuşan fuar organizasyonu yapan şirket yetkilisi Hikmet Bilen, şunları söyledi:

'Bize 'İstanbul’daki Almanya konsolosluğuna vize için başvurduğunuzda IAV fuarına ödediğiniz katılım bedel faturanızı gösterin sıkıntı olmayacak' dediler. Dedikleri gibi gerçekten konsolosluk evraklarımızı aldı. Fakat vize ve pasaportlarımızı fuar gününe kadar vermediler. Yani aldıkları pasaportlarımızı bizlere geri göndermediler. Ne yazık ki ES Kalıp, Boğaziçi Textil, Teel Kimya, Rey Ambalaj şirketleri vize alamadı. Altı şirketten sekiz pasaport gönderdik birine bile cevap verilmedi. Normal şartlarda 10 gün içinde geri dönen pasaportlar iki haftayı aşkın sürede konsolosluktan çıkmadı.”

Organizasyon yetkilisi Bilen, şöyle devam etti: "Şirketlerin stantlarını hazır hale getirdik, fakat ertesi gün fuar açıldığında bu ürünlere sahip çıkacak, tanıtacak, ziyaretçiye cevap verebilecek kimse yoktu. Stantlarımız boş kalmasın diye kiminin akrabası kiminin kuzeni buradaki işle sektörle alakası olmayan kişileri getirdik, stantların başına koyduk."

Organizasyon yetkilisi Bilen, şöyle devam etti: "Şirketlerin stantlarını hazır hale getirdik, fakat ertesi gün fuar açıldığında bu ürünlere sahip çıkacak, tanıtacak, ziyaretçiye cevap verebilecek kimse yoktu. Stantlarımız boş kalmasın diye kiminin akrabası kiminin kuzeni buradaki işle sektörle alakası olmayan kişileri getirdik, stantların başına koyduk."

Kuzeninin yerine stant başına geçen bir Türk ise 'Ben Almanya’da yaşıyorum. Sektörü bir parça tanısam da keşke işin muhatabı olan kuzenim burada olsaydı, o zaman daha iyi olurdu' diye konuştu.

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