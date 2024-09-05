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Miss Turkey 2024 Adayları Belli Oldu: İşte İlk 20'ye Kalan Kraliçe Adayları!

Miss Turkey 2024 Adayları Belli Oldu: İşte İlk 20'ye Kalan Kraliçe Adayları!

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
05.09.2024 - 23:35

Bir klasiğe dönüşen Miss Turkey'de 2024 yılının adayları belli oldu. Gelin 11 Eylül 2024 Çarşamba günü İstanbul Haliç'teki bir otelin balo salonunda yapılacak olan final gecesi öncesinde Miss Turkey'de İlk 20'ye kalan kraliçe adaylarını yakından tanıyalım...

Kaynak

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1 numara - Dila Maya Arı

1 numara - Dila Maya Arı

1.82 boyundaki Dila Maya Arı 19 yaşında. Nişantaşı Üniversitesi İşletme Bölümü 2. sınıf öğrencisi.

2 numara - İdil Bilgen

2 numara - İdil Bilgen

1.80 boyundaki İdil Bilgen 24 yaşında. Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu.

3 numara - Tuğçe Şahin

3 numara - Tuğçe Şahin

1.83 boyundaki Tuğçe Şahin 23 yaşında. Marmara Üniversitesi Ekonometri Bölümü mezunu.

4 numara - Aylin Molla

4 numara - Aylin Molla

1.79 boyundaki Aylin Molla 22 yaşında. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi.

5 numara - Merve Su İlhan

5 numara - Merve Su İlhan

1.80 boyundaki Merve Su İlhan 22 yaşında. Nişantaşı Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü 4. sınıf öğrencisi.

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6 numara - Ece Çetin

6 numara - Ece Çetin

1.75 boyundaki Ece Çetin 20 yaşında. Nişantaşı Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü 3. sınıf öğrencisi.

7 numara - Fatime İnce

7 numara - Fatime İnce

1.76 boyundaki Fatime İnce 28 yaşında. Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi ve Finans yüksek lisans öğrencisi.

8 numara - Cemre Üker

8 numara - Cemre Üker

1.79 boyundaki Cemre Üker 26 yaşında. Paris School Of Business Pazarlama & İş Geliştirme yüksek lisans son sınıf öğrencisi.

9 numara - Melissa Öykü Yorulmaz

9 numara - Melissa Öykü Yorulmaz

1.73 boyundaki Melissa Öykü Yorulmaz 23 yaşında. Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü mezunu.

10 numara - Zeynep Ece Sarı

10 numara - Zeynep Ece Sarı

1.75 boyundaki Zeynep Ece Sarı 20 yaşında. İTÜ Tekstil Teknolojileri ve Tasarım Fakültesi Moda Tasarımı Bölümü 1. sınıf öğrencisi.

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11 numara - Candan Şeviktürk

11 numara - Candan Şeviktürk

1.73 boyundaki Candan Şeviktürk 21 yaşında. Universita Degli Studi Di Torino Hukuk Fakültesi Uluslararası Hukuk 4. sınıf öğrencisi.

12 numara - Ayşe Sena Şeref

12 numara - Ayşe Sena Şeref

1.72 boyundaki Ayşe Sena Şeref 25 yaşında. Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü yüksek lisans öğrencisi.

13 numara - Aycan Nur İnce

13 numara - Aycan Nur İnce

1.72 boyundaki Aycan Nur İnce 26 yaşında. Universita Degli Studi Di Bergamo Department Of Human and Social Sciences, İnsan Bilimleri ve Yeni Refah Bölümü 1. sınıf doktora öğrencisi.

14 numara - Selin Şahin

14 numara - Selin Şahin

1.70 boyundaki Selin Şahin 27 yaşında. Universite Claude Bernard Lyon 1, Institut de Pharmacie Industrielle de Lyon, İlaç Geliştirme ve Üretimi yüksek lisans mezunu.

15 numara - Ezgi Güngör

15 numara - Ezgi Güngör

1.74 boyundaki Ezgi Güngör 30 yaşında. Mozarteum University Centre de Perfeccionament Palau de les Arts, Opera Bölümü mezunu.

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16 numara - Tuğçe Gündoğan

16 numara - Tuğçe Gündoğan

1.75 boyundaki Tuğçe Gündoğan 26 yaşında. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü mezunu.

17 numara - Didem Güngör

17 numara - Didem Güngör

1.77 boyundaki Didem Güngör 25 yaşında. Technical University Dortmund Biyoloji Mühendisliği son sınıf öğrencisi ve Ekonomi Bölümü son sınıf öğrencisi.

18 numara - Nilsu Sepken

18 numara - Nilsu Sepken

1.78 boyundaki Nilsu Sepken 26 yaşında. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü mezunu.

19 numara - Çağla Şen

19 numara - Çağla Şen

1.78 boyundaki Çağla Şen 25 yaşında. Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü mezunu.

20 numara - Melisa Saran

20 numara - Melisa Saran

1.82 boyundaki Melisa Saran 20 yaşında. Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği Bölümü 2. sınıf öğrencisi.

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