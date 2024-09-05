Miss Turkey 2024 Adayları Belli Oldu: İşte İlk 20'ye Kalan Kraliçe Adayları!
Miss Turkey 2024 Adayları Belli Oldu: İşte İlk 20'ye Kalan Kraliçe Adayları!
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1 numara - Dila Maya Arı
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2 numara - İdil Bilgen
3 numara - Tuğçe Şahin
4 numara - Aylin Molla
5 numara - Merve Su İlhan
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6 numara - Ece Çetin
7 numara - Fatime İnce
8 numara - Cemre Üker
9 numara - Melissa Öykü Yorulmaz
10 numara - Zeynep Ece Sarı
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11 numara - Candan Şeviktürk
12 numara - Ayşe Sena Şeref
13 numara - Aycan Nur İnce
14 numara - Selin Şahin
15 numara - Ezgi Güngör
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16 numara - Tuğçe Gündoğan
17 numara - Didem Güngör
18 numara - Nilsu Sepken
19 numara - Çağla Şen
20 numara - Melisa Saran
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