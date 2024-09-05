Miss Turkey 2024 Adayları Belli Oldu: İşte İlk 20'ye Kalan Kraliçe Adayları!

Bir klasiğe dönüşen Miss Turkey'de 2024 yılının adayları belli oldu. Gelin 11 Eylül 2024 Çarşamba günü İstanbul Haliç'teki bir otelin balo salonunda yapılacak olan final gecesi öncesinde Miss Turkey'de İlk 20'ye kalan kraliçe adaylarını yakından tanıyalım...

Kaynak