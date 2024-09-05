Beşiktaş'ın Yeni Transferi Saliha Şahin: "Bu Yaz Milli Takımda Olmamayı Sizin Kadar Ben de Beklemiyordum"
Beşiktaş'ın Yeni Transferi Saliha Şahin: "Bu Yaz Milli Takımda Olmamayı Sizin Kadar Ben de Beklemiyordum"
Geçen sezon Eczacıbaşı Dynavit'ten Polonya takımı Chemik Police'e transfer olan ve 1 sezon sonunda Beşiktaş'a transfer olan Saliha Şahin, sessizliğini bozdu. Yeni sezon öncesinde YouTube'da Voleybolun Sesi kanalına röportaj veren Saliha Şahin, milli takımdan Polonya macerası ve kardeşi Elif Şahin'e merak edilen soruları yanıtladı.
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Geçen sezon başında Eczacıbaşı Dynavit'ten Polonya'nın Chemik Police takımına transfer olan smaçör Saliha Şahin, zorlu sezonu 2 kupayla tamamlayıp Beşiktaş'a transfer olmuştu.
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Yeni sezon öncesi YouTube'daki Voleybolun Sesi kanalına röportaj veren Saliha Şahin, yurt dışına gitme sebebinin daha çok süre almak olduğunu söyledi.
Şahin, özellikle Chemik Police'i tercih etme sebeplerinden birinin de takımın, Eczacıbaşı koçu Ferhat Akbaş'ın tanıdığı bir kulüp olması olduğunu belirtti.
Lig ortasında Grupa Azoty ile yaşanan kriz nedeniyle Chemik Police'te maaşların ödenmediğini söyleyen Şahin, en güzel cevabı sezon sonu 2 kupayla verdiklerini söyledi.
Beşiktaş'a geldiği için çok mutlu olduğunu söyleyen Şahin, "Herkes çok pozitif. Neredeyse benden bile daha mutlu herkes. Polonya'da 2 kupa almayı ben bile hayal etmiyordum ama galiba ben çok milliyetçi bir insanım, 4'üncü ayımda Türkiye'yi çok özledim" dedi.
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Kardeşi Elif Şahin'in bu yaz milli takımdaki en büyük destekçisi olduğunu söyleyen Saliha Şahin, "Çin maçını alacaklarını biliyordum. Maçı Elif'in plaseyle bitirmesi gözlerimi doldurdu" diye konuştu.
Bu yaz milli takımdaki kalabalık smaçör rotasyonunda yer almayan Saliha Şahin, milli takım sürecine dair dikkat çeken sözler söyledi:
"Siz ne kadar beni milli takımda görmemeyi beklemiyorsanız ben de o kadar olmamayı beklemiyordum. Olimpiyat senesinde milli takıma girmeyi bu kadar çok istemeseydim daha çok süre almak için Polonya'ya gitmezdim. Bütün sezon kurduğum hayallerin hiçbirinde yer alamadım. Mental olarak beni üzdü bu durum ama sonra durumun benimle ilgili olmadığını anladım."
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