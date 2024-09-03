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Ayrılığı Resmen Duyurdular: Fenerbahçe'nin Stoperi Luan Peres Brezilya'ya Dönüyor!

Ayrılığı Resmen Duyurdular: Fenerbahçe'nin Stoperi Luan Peres Brezilya'ya Dönüyor!

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
03.09.2024 - 16:27

13 Eylül 2024 tarihinde sona erecek yaz transfer sezonunda sayılı günler kaldı. Kadrolarına son şekli vermek isteyen kulüpler arsındaki transferler hız kesmeden sürerken Fenerbahçe'de bir ayrılık resmiyet kazandı.

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Fenerbahçe'nin stoperlerinden Brezilyalı Luan Peres ile sarı lacivertli takımın yolları resmi olarak ayrıldı.

Fenerbahçe'nin stoperlerinden Brezilyalı Luan Peres ile sarı lacivertli takımın yolları resmi olarak ayrıldı.

2022 yılından beri Fenerbahçe forması giyen Luan Peres'in yeni sezonda Brezilya'ya döneceği ve Santos kulübünün formasını giyeceği öğrenildi.

2022 yılından beri Fenerbahçe forması giyen Luan Peres'in yeni sezonda Brezilya'ya döneceği ve Santos kulübünün formasını giyeceği öğrenildi.

Sarı lacivertli ekipten yapılan açıklamalada şu ifadeler kulanıldı: "Profesyonel Futbol A Takım futbolcularımızdan Luan Peres'in transferi konusunda Brezilya'nın Santos kulübüyle anlaşmaya varılmıştır."

Sarı lacivertli ekipten yapılan açıklamalada şu ifadeler kulanıldı: "Profesyonel Futbol A Takım futbolcularımızdan Luan Peres'in transferi konusunda Brezilya'nın Santos kulübüyle anlaşmaya varılmıştır."

"Oyuncunun bundan sonraki futbol kariyerinde kendisine başarılar dileriz."

"Oyuncunun bundan sonraki futbol kariyerinde kendisine başarılar dileriz."

Daha önce de Santos forması giyen Peres, sakatlıklarla geçen Fenerbahçe kariyerinde çıktığı 23 maçta 1 gol ve 1 asist kaydetmişti.

Daha önce de Santos forması giyen Peres, sakatlıklarla geçen Fenerbahçe kariyerinde çıktığı 23 maçta 1 gol ve 1 asist kaydetmişti.

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