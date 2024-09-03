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"Türkiye ve İspanya'nın Karışımı Gibi Bir Yer": Nadia ve İrfan Çifti Saraybosna'yı Böyle Tarif Etti!

"Türkiye ve İspanya'nın Karışımı Gibi Bir Yer": Nadia ve İrfan Çifti Saraybosna'yı Böyle Tarif Etti!

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
03.09.2024 - 13:43

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna, 90'lı yıllardaki yıkıcı savaşın etkilerini üzerinde taşısa da doğal güzellikleri ve şirin evleriyle Avrupa'nın gizli cevherlerinden biri olarak görülüyor. İngiltere merkezli Daily Mirror gazetesinde yayımlanan bir haberde Saraybosna için 'İspanya ve Türkiye'nin karışımı gibi bir yer' yorumu yapıldı.

Kaynak

İngiltere merkezli Daily Mirror gazetesinde yayımlanan bir haberde Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna için dikkat çeken bir yorum yapıldı.

İngiltere merkezli Daily Mirror gazetesinde yayımlanan bir haberde Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna için dikkat çeken bir yorum yapıldı.

Nadia ve İrfan çiftinin hikâyesine yer verilen haberde, Saraybosna için "Avrupa'nın en az değer verilen şehri" yorumunda bulunuldu.

Nadia ve İrfan çiftinin hikâyesine yer verilen haberde, Saraybosna için "Avrupa'nın en az değer verilen şehri" yorumunda bulunuldu.

Nadia ve İrfan çiftinin TikTok'ta çektikleri videoya yer verilen haberde, şu ifadeler yer aldı: "Bu yer aklınızı başınızdan alacak."

Nadia ve İrfan çiftinin TikTok'ta çektikleri videoya yer verilen haberde, şu ifadeler yer aldı: "Bu yer aklınızı başınızdan alacak."

"Buradaki atmosfer çok güzel. İspanya'nın küçük ve şirin bir kasabası havasında. İspanya ve Türkiye'nin karışımı gibi bir yer."

"Buradaki atmosfer çok güzel. İspanya'nın küçük ve şirin bir kasabası havasında. İspanya ve Türkiye'nin karışımı gibi bir yer."

"Müslüman bir ülke olsa da kendinizi bir yandan da Avrupa'da gibi hissediyorsunuz. Burası gizli bir mücevher gibi."

"Müslüman bir ülke olsa da kendinizi bir yandan da Avrupa'da gibi hissediyorsunuz. Burası gizli bir mücevher gibi."

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