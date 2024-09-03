"Türkiye ve İspanya'nın Karışımı Gibi Bir Yer": Nadia ve İrfan Çifti Saraybosna'yı Böyle Tarif Etti!
"Türkiye ve İspanya'nın Karışımı Gibi Bir Yer": Nadia ve İrfan Çifti Saraybosna'yı Böyle Tarif Etti!
Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna, 90'lı yıllardaki yıkıcı savaşın etkilerini üzerinde taşısa da doğal güzellikleri ve şirin evleriyle Avrupa'nın gizli cevherlerinden biri olarak görülüyor. İngiltere merkezli Daily Mirror gazetesinde yayımlanan bir haberde Saraybosna için 'İspanya ve Türkiye'nin karışımı gibi bir yer' yorumu yapıldı.
İngiltere merkezli Daily Mirror gazetesinde yayımlanan bir haberde Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna için dikkat çeken bir yorum yapıldı.
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