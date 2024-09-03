"Bizim Kızımız Ol Sen": Egonu'nun İtalya Milli Takımı'ndaki Yedeği Ekaterina Antropova İstanbul'u Fethetti!
"Bizim Kızımız Ol Sen": Egonu'nun İtalya Milli Takımı'ndaki Yedeği Ekaterina Antropova İstanbul'u Fethetti!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İtalya'nın en güçlü takımlarından Scandicci'de forma giyen 21 yaşındaki pasör çaprazı Ekaterina Antropova, son dönemin parlayan yıldızlarından biri.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tıpkı Vargas gibi devşirme sporcu olan Antropova, İtalya Milli Takımı'nda da forma şansı bulmaya başladı ve süper yıldız Paola Egonu'nun yedeği oldu.
Milli takımdaki performansıyla göz dolduran Antropova, şu ana kadar İtalya dışında forma giymedi ancak önümüzdeki yıllarda Türkiye'de 'Sultanlar Ligi'nden de forma giymesi beklenen yıldızlardan biri.
Türkiye'deki voleybol tayfa tarafından da ilgiyle takip edilen Antropova, geçtiğimiz günlerde İstanbul'u ziyaret etti.
Antropova'nın İstanbul'da Sultanahmet civarında çektirdiği fotoğraflar sosyal medya kullanıcılarının da dikkatini çekti ve fotoğraflara adeta yorum yağdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte o yorumlardan bazıları:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın