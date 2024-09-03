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"Bizim Kızımız Ol Sen": Egonu'nun İtalya Milli Takımı'ndaki Yedeği Ekaterina Antropova İstanbul'u Fethetti!

"Bizim Kızımız Ol Sen": Egonu'nun İtalya Milli Takımı'ndaki Yedeği Ekaterina Antropova İstanbul'u Fethetti!

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
03.09.2024 - 15:11

İtalya'da Scandicci'de forma giyen ve son dönemin en başarılı performanslarından birini ortaya koyan Rus asıllı İtalyan voleybolcu Ekaterina Antropova'dan sürpriz paylaşımlar geldi. Antropova'nın İstanbul'da çektirdiği fotoğraflar X kullanıcılarının gözünden kaçmadı.

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İtalya'nın en güçlü takımlarından Scandicci'de forma giyen 21 yaşındaki pasör çaprazı Ekaterina Antropova, son dönemin parlayan yıldızlarından biri.

İtalya'nın en güçlü takımlarından Scandicci'de forma giyen 21 yaşındaki pasör çaprazı Ekaterina Antropova, son dönemin parlayan yıldızlarından biri.

Tıpkı Vargas gibi devşirme sporcu olan Antropova, İtalya Milli Takımı'nda da forma şansı bulmaya başladı ve süper yıldız Paola Egonu'nun yedeği oldu.

Tıpkı Vargas gibi devşirme sporcu olan Antropova, İtalya Milli Takımı'nda da forma şansı bulmaya başladı ve süper yıldız Paola Egonu'nun yedeği oldu.

Milli takımdaki performansıyla göz dolduran Antropova, şu ana kadar İtalya dışında forma giymedi ancak önümüzdeki yıllarda Türkiye'de 'Sultanlar Ligi'nden de forma giymesi beklenen yıldızlardan biri.

Milli takımdaki performansıyla göz dolduran Antropova, şu ana kadar İtalya dışında forma giymedi ancak önümüzdeki yıllarda Türkiye'de 'Sultanlar Ligi'nden de forma giymesi beklenen yıldızlardan biri.

Türkiye'deki voleybol tayfa tarafından da ilgiyle takip edilen Antropova, geçtiğimiz günlerde İstanbul'u ziyaret etti.

Türkiye'deki voleybol tayfa tarafından da ilgiyle takip edilen Antropova, geçtiğimiz günlerde İstanbul'u ziyaret etti.

Antropova'nın İstanbul'da Sultanahmet civarında çektirdiği fotoğraflar sosyal medya kullanıcılarının da dikkatini çekti ve fotoğraflara adeta yorum yağdı.

Antropova'nın İstanbul'da Sultanahmet civarında çektirdiği fotoğraflar sosyal medya kullanıcılarının da dikkatini çekti ve fotoğraflara adeta yorum yağdı.
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İşte o yorumlardan bazıları:

İşte o yorumlardan bazıları:
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