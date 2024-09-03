"Bizim Kızımız Ol Sen": Egonu'nun İtalya Milli Takımı'ndaki Yedeği Ekaterina Antropova İstanbul'u Fethetti!

İtalya'da Scandicci'de forma giyen ve son dönemin en başarılı performanslarından birini ortaya koyan Rus asıllı İtalyan voleybolcu Ekaterina Antropova'dan sürpriz paylaşımlar geldi. Antropova'nın İstanbul'da çektirdiği fotoğraflar X kullanıcılarının gözünden kaçmadı.