Otel Havuzundaki Dışkı Yüzünden Marmaris'teki Tatilleri Kâbusa Döndü!

İngiliz turistlerin Türkiye'deki uğrak noktalarından biri olan Marmaris, Ada basınının gündeminde. Sebebi ise 12 yaşındaki bir çocuğun ailesiyle birlikte kaldıkları 4 yıldızlı bir otelin havuzunda başlarına gelen olay! Hastanelik olan minik çocuğun annesi, yaşadıklarını İngiltere merkezli yayın kuruluşu Daily Star'a anlattı.

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