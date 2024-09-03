Otel Havuzundaki Dışkı Yüzünden Marmaris'teki Tatilleri Kâbusa Döndü!
Otel Havuzundaki Dışkı Yüzünden Marmaris'teki Tatilleri Kâbusa Döndü!
İngiliz turistlerin Türkiye'deki uğrak noktalarından biri olan Marmaris, Ada basınının gündeminde. Sebebi ise 12 yaşındaki bir çocuğun ailesiyle birlikte kaldıkları 4 yıldızlı bir otelin havuzunda başlarına gelen olay! Hastanelik olan minik çocuğun annesi, yaşadıklarını İngiltere merkezli yayın kuruluşu Daily Star'a anlattı.
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İngiltere'nin Cornwall bölgesinde yaşayan 46 yaşındaki iş kadını Lucy Price ve oğlu Oliver'ın bu yaz tatil tercihi Marmaris oldu.
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Marmaris'te 4 yıldızlı bir otelde kalan anne ve oğlun Türkiye'deki tatilleri havuzda fark edilen bir dışkı yüzünden kâbusa dönüştü.
Fenalaşarak hastaneye kaldırılan minik çocuğu muayene eden doktorlar, çocuğun E.coli bakterisi kaptığını söyledi.
Her saat başı kusan çocuğun gözünde kızarıklık oluşmaya başlayınca panikleyen annesi, Türk doktorlar bu durumun nedenini görevlilere sorduğunda "İlaçların yan etkisinden ötürü gözünde bir tepki oluştu" yanıtını aldı.
Yaşadıkları kâbus yüzünden otel yönetimini sorumlu tutan anne, İngiliz basınına şunları anlattı: "Otel müdürü bana olaydan ötürü sorumlu olmadıklarını söyleyen standart cümleler kurdu. Sorunu ortadan kaldırmak istiyorlardı. Bana konuyu büyütmemem için 50 sterlin vermek istediler."
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