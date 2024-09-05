Ufkunuzu Açacak ve Gününüzü Aydınlatacak Birbirinden İlginç Tarihi Fotoğraflar
Ufkunuzu Açacak ve Gününüzü Aydınlatacak Birbirinden İlginç Tarihi Fotoğraflar
Hafızalarımızda yer edinecek fotoğrafları tarihin tozlu sayfalarında kaybolmasına izin vermeyerek sizler için derledik. Bu ilginç karelerle zamanda yolculuk yapmaya hazırsanız başlayalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1930'larda çekilen bu fotoğraftaki atın büyüklüğü şaşırtıcı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1955 yılında Disneyland'da 10 oyuncağa binmenin bedeli 4.75 dolarmış.
Bu fotoğraf 1827 yılında Nicéphore Niépce tarafından çekilmiş.
3 yaşındaki Albert Einstein işte böyle sevimli bir çocukmuş!
Dünyaca ünlü Titanik gemisini batıran buz dağı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Chichen Itza'daki Maya tapınağı restore edilmeden önce işte böyle görünüyormuş.
1899'da 'Dünyanın en şişman adamı' olarak kabul edilen Gay Jewel.
Japonya'nın Nagazaki kentine nükleer bomba atıldığında çekilen bir fotoğraf.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın