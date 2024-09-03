Tek Rakibi Ajda Pekkan: 52 Yaşındaki Güney Koreli Kadını Görenler Onun Yaşına İnanamıyor!

Yaşlanmayı birkaç dakika içinde yok edecek bir krem, merhem ya da iksir bulunmuş değil. Kimileri kendini sağlıklı beslenme ve spora adıyor, kimileri ise çareyi estetik operasyonlarda arıyor. Güney Kore'de yaşayan 52 yaşındaki bir kadın ise adeta 'Tek rakibi Ajda Pekkan' dedirtiyor, görenler onun yaşına inanmakta güçlük çekiyor!

Kaynak