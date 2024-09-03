Tek Rakibi Ajda Pekkan: 52 Yaşındaki Güney Koreli Kadını Görenler Onun Yaşına İnanamıyor!
Tek Rakibi Ajda Pekkan: 52 Yaşındaki Güney Koreli Kadını Görenler Onun Yaşına İnanamıyor!
Yaşlanmayı birkaç dakika içinde yok edecek bir krem, merhem ya da iksir bulunmuş değil. Kimileri kendini sağlıklı beslenme ve spora adıyor, kimileri ise çareyi estetik operasyonlarda arıyor. Güney Kore'de yaşayan 52 yaşındaki bir kadın ise adeta 'Tek rakibi Ajda Pekkan' dedirtiyor, görenler onun yaşına inanmakta güçlük çekiyor!
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Güney Kore'nin başkenti Seul'de bir kafe sahibi olan Lee Hyo Jong, sanki işe yeni başlayan genç bir kadın gibi gözüküyor. Halbuki o, tam 52 yaşında!
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Güney Kore'de popüler bir internet sitesinde gerçek yaşı paylaşıldığı andan beri bir anda fenomene dönüşen Lee Hyo Jong, küresel çapta büyük bir şaşkınlık yaşatmış durumda!
Sadece genç gözükmeyen aynı zamanda kıyafetleri ve genel aurasıyla da dikkat çeken kadının stili de ayrı bir övgü topladı.
Cafe Highwaist haricinde Cafe Layered adlı bir kafe daha işleten kadın, bunların haricinde övgülere boğulan stilini yansıtan bir butik dükkanına da sahip.
52 yaşındaki kadın, internetteki popülerliğinin farkında olsa da sessizliğini korumaya devam ediyor.
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