Ahmet Ümit Paylaştı: "Eşi ve İki Evladı Katledilen, Bir Evladı Hücrede Tutulan Emine Şenyaşar TBMM Kapısında"
Ahmet Ümit Paylaştı: "Eşi ve İki Evladı Katledilen, Bir Evladı Hücrede Tutulan Emine Şenyaşar TBMM Kapısında"
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 14 Haziran 2018 tarihinde eşi ve iki oğlu katledilen Emine Şenyaşar, adalet nöbetine devam ediyor. Şenyaşar'ın 'Adalet' pankartı önünde nöbet tuttuğu anları polisiye romanlarıyla tanınan Ahmet Ümit, sosyal medya hesabından paylaştı.
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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yaşayan Emine Şenyaşar'ın eşi ve iki oğlu 14 Haziran 2018 tarihinde acılı kadının gözleri önünde katledildi.
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Birçok yerden ödül alan ve adalet arayışının sembolü olan Emine Şenyaşar, 14 Haziran 2018'den beri adalet nöbetini sürdürüyor.
Gözleri önünde öldürülen iki oğlu ve eşinin acısıyla 5 yıldır adalet nöbetini sürdüren Emine Şenyaşar'ın adalet çığlığına polisiye yazarı Ahmet Ümit ses oldu.
X hesabından bir paylaşımda bulunan Ahmet Ümit, şu mesajı paylaştı: "Canım ülkemden, hazin bir adalet manzarası. Eşi ve iki evladı katledilen, bir evladı 6 yıldır hücrede tutulan Emine Şenyaşar, Meclis kapısında 'ADALET' pankartının altında uzanmış."
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