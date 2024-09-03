Ahmet Ümit Paylaştı: "Eşi ve İki Evladı Katledilen, Bir Evladı Hücrede Tutulan Emine Şenyaşar TBMM Kapısında"

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 14 Haziran 2018 tarihinde eşi ve iki oğlu katledilen Emine Şenyaşar, adalet nöbetine devam ediyor. Şenyaşar'ın 'Adalet' pankartı önünde nöbet tuttuğu anları polisiye romanlarıyla tanınan Ahmet Ümit, sosyal medya hesabından paylaştı.