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"Her Reglde Manitaya Kurulup Kavga Çıkartırken Ben": Kamera Gördüğü Yerde Çileden Çıkan Köpeğin Minnoş Anları

"Her Reglde Manitaya Kurulup Kavga Çıkartırken Ben": Kamera Gördüğü Yerde Çileden Çıkan Köpeğin Minnoş Anları

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
05.09.2024 - 17:16

Can dostlarımız köpeklerin ara ara girdikleri 'isyankar çocuk' modu hem şaşırtıyor hem de istisnasız gülümsetiyor. Sosyal medyada 1.5 milyon görüntülenme alan bir köpeğin halleri bünyeye pozitif basacak cinsten!

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Bu tatlı köpeğimiz her ne kadar kameralara görüntü vermekten hoşlanmasa da sosyal medyada tam 1.5 milyon kez izlenmeyi başardı!

Bu tatlı köpeğimiz her ne kadar kameralara görüntü vermekten hoşlanmasa da sosyal medyada tam 1.5 milyon kez izlenmeyi başardı!

Sebebi ise çok basit: Köpüşkomuzun ciddi anlamda hem de feci ultra ciddi bir şekilde kamera fobisi var!

Sebebi ise çok basit: Köpüşkomuzun ciddi anlamda hem de feci ultra ciddi bir şekilde kamera fobisi var!

Kamera gördüğünde hemen kafasını sağa ya da sola çeviriyor ve tek gözüyle bıçkın bıçkın hallere giriyor!

Kamera gördüğünde hemen kafasını sağa ya da sola çeviriyor ve tek gözüyle bıçkın bıçkın hallere giriyor!

Tüyleri sayesinde ne kadar sevimli olduğunun pek farkında olmadığını düşündüğümüz köpeğimizin bu halleri sosyal medyada da dikkat çekmiş durumda.

Tüyleri sayesinde ne kadar sevimli olduğunun pek farkında olmadığını düşündüğümüz köpeğimizin bu halleri sosyal medyada da dikkat çekmiş durumda.

Sosyal medyada fenomen olmayı başaran köpüşkoya X kullanıcıları "Yerim seni!"lerle eşlik etti.

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İşte o yorumlardan bazıları:

İşte o yorumlardan bazıları:
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twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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