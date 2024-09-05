Sonunda Beklenen Oldu: Galatasaray Daikin'de Yeni Sezonda Kaptan Bihter Dumanoğlu Değil İlkin Aydın!
Sonunda Beklenen Oldu: Galatasaray Daikin'de Yeni Sezonda Kaptan Bihter Dumanoğlu Değil İlkin Aydın!
Galatasaray Daikin ve Beşiktaş yeni sezon öncesinde hazırlık maçında bir araya geldi, maçı 3-1 Galatasaray Daikin kazandı. Sosyal medyaya düşen bir görüntü ise maçın en çok konuşulan anı oldu!
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Galatasaray Daikin ve Beşiktaş, Sultanlar Ligi öncesinde hazırlık karşılaşması için bir araya geldi, maçı 3-1 Galatasaray Daikin kazandı.
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Maçın en dikkat çekici oyuncusu ise geçtiğimiz yıl Galatasaray'la sözleşme imzalarken "Babalar sözünü tutar" lafıyla bir anda kulübe olan aidiyet ve sadakatini tazeleyen İlkin Aydın'dı.
3-1 biten maçta sahaya Galatasaray Daikin'in kaptanı olarak çıkan İlkin Aydın, böylelikle bayrağı bir önceki kaptan ve halihazırda libero olarak GS forması giymeye devam eden Bihter Dumanoğlu'ndan teslim almış oldu.
GS'li İlkin'in Beşiktaş'ın Sırp çaprazı Brakočević ile birlikte hakemlerin yanında olduğu anlar sosyal medyada da çok konuşuldu.
O anlar kameralara böyle yansıdı:
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Kaptanlık haberi Galatasaray'ın voleybol şubesinin resmi Instagram hesabından da paylaşıldı. Paylaşımda, "Galatasaray'ımızın yeni sezonda kaptanı İlkin Aydın olacak. Hayırlı olsun Kaptanım" denildi.
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