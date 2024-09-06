Miss Turkey 2024 Adayları Açıklandı! Sizce Hangisi Birinci Olur?

Evetttt merakla beklediğimiz o gün sonunda geldi! Miss Turkey 2024 güzelleri açıklandı. Bakalım bu yılın birincisi kim olacak? Tabii ona dahaaaaaa çok varken, biz şimdiden seçimimizi yapalım. Sizce Miss Turkey birincisi kim olur?

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