Osmanlı Döneminde Yaşasaydın Nasıl Görünürdün?
Osmanlı Döneminde Yaşasaydın Nasıl Görünürdün?
Osmanlı döneminde yaşasaydın nasıl görünürdün?
Haydi teste!
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1. Söyle bakalım sence sen nasıl bir sultan olurdun?
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2. Peki Osmanlı döneminde bir gününü nasıl geçirmeyi tercih ederdin?
3. Giyim tarzın nasıl olurdu?
4. Peki Osmanlı dizilerinden hangisini tercih edersin?
5. Bu sultanlardan birini seç bakalım!
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6. Sultan olsaydın kaç çocuk yapardın?
7. Sana rakip bir sultan gelirse ona en fazla ne yaparsın?
8. Son olarak burcunu seçer misin?
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