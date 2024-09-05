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Osmanlı Döneminde Yaşasaydın Nasıl Görünürdün?

Osmanlı Döneminde Yaşasaydın Nasıl Görünürdün?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
05.09.2024 - 17:01

Osmanlı döneminde yaşasaydın nasıl görünürdün?

Haydi teste!

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1. Söyle bakalım sence sen nasıl bir sultan olurdun?

1. Söyle bakalım sence sen nasıl bir sultan olurdun?

2. Peki Osmanlı döneminde bir gününü nasıl geçirmeyi tercih ederdin?

3. Giyim tarzın nasıl olurdu?

3. Giyim tarzın nasıl olurdu?

4. Peki Osmanlı dizilerinden hangisini tercih edersin?

5. Bu sultanlardan birini seç bakalım!

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6. Sultan olsaydın kaç çocuk yapardın?

6. Sultan olsaydın kaç çocuk yapardın?

7. Sana rakip bir sultan gelirse ona en fazla ne yaparsın?

7. Sana rakip bir sultan gelirse ona en fazla ne yaparsın?

8. Son olarak burcunu seçer misin?

8. Son olarak burcunu seçer misin?

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