Burcunuza Göre Sevgilin ve Sen Hangi Dizi Çiftisiniz?
Burcunuza Göre Sevgilin ve Sen Hangi Dizi Çiftisiniz?
Burcuna göre sevgilin ve sen hangi dizi çiftisiniz?
Haydiiii!
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Burcunu seçer misin?
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Sevgilinin burcunu seçer misin?
Ayşegül ve Poyraz
Mira ve Yaman
Defne ve Ömer
Ceylin ve Ilgaz
Bihter ve Behlül
Eyşan ve Ezel
Zeynep ve Fatih
Ahu ve Ecevit
Feriha ve Emir
Devin ve Aslan
Yağmur ve Akgün
Zeynep ve Ozan
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