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Senin Aşkından Çıldıran Kişinin İsmini Söylüyoruz!

Senin Aşkından Çıldıran Kişinin İsmini Söylüyoruz!

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
05.09.2024 - 15:01

Senin aşkından çıldıran kişinin ismini söylüyoruz!

Haydiiii!

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1. Cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Sence sen ilişkide eğlenceli biri misin?

4. Peki insanlarla genellikle nereden tanışırsın?

4. Peki insanlarla genellikle nereden tanışırsın?

5. Daha önce hiç körkütük aşık oldun mu?

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6. Sence senin en çok neyin seviliyor?

6. Sence senin en çok neyin seviliyor?

7. Sence seni unutamayan biri var mı?

8. Son olarak burç grubunu seçer misin?

8. Son olarak burç grubunu seçer misin?

Senin aşkından çıldıran kişinin ismi;👇

Senin aşkından çıldıran kişinin ismi;👇

Senin aşkından çıldıran kişinin ismi;👇

Senin aşkından çıldıran kişinin ismi;👇

Senin aşkından çıldıran kişinin ismi;👇

Senin aşkından çıldıran kişinin ismi;👇

Senin aşkından çıldıran kişinin ismi;👇

Senin aşkından çıldıran kişinin ismi;👇

Senin aşkından çıldıran kişinin ismi;👇

Senin aşkından çıldıran kişinin ismi;👇

Senin aşkından çıldıran kişinin ismi;👇

Senin aşkından çıldıran kişinin ismi;👇

Senin aşkından çıldıran kişinin ismi;👇

Senin aşkından çıldıran kişinin ismi;👇

Senin aşkından çıldıran kişinin ismi;👇

Senin aşkından çıldıran kişinin ismi;👇

Senin aşkından çıldıran kişinin ismi;👇

Senin aşkından çıldıran kişinin ismi;👇

Senin aşkından çıldıran kişinin ismi;👇

Senin aşkından çıldıran kişinin ismi;👇

Senin aşkından çıldıran kişinin ismi;👇

Senin aşkından çıldıran kişinin ismi;👇

Senin aşkından çıldıran kişinin ismi;👇

Senin aşkından çıldıran kişinin ismi;👇

Senin aşkından çıldıran kişinin ismi;👇

Senin aşkından çıldıran kişinin ismi;👇

Senin aşkından çıldıran kişinin ismi;👇

Senin aşkından çıldıran kişinin ismi;👇

Senin aşkından çıldıran kişinin ismi;👇

Senin aşkından çıldıran kişinin ismi;👇

Senin aşkından çıldıran kişinin ismi;👇

Senin aşkından çıldıran kişinin ismi;👇

Senin aşkından çıldıran kişinin ismi;👇

Senin aşkından çıldıran kişinin ismi;👇

Senin aşkından çıldıran kişinin ismi;👇

Senin aşkından çıldıran kişinin ismi;👇

Senin aşkından çıldıran kişinin ismi;👇

Senin aşkından çıldıran kişinin ismi;👇

Senin aşkından çıldıran kişinin ismi;👇

Senin aşkından çıldıran kişinin ismi;👇
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