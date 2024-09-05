Senin Aşkından Çıldıran Kişinin İsmini Söylüyoruz!
Senin Aşkından Çıldıran Kişinin İsmini Söylüyoruz!
Senin aşkından çıldıran kişinin ismini söylüyoruz!
Haydiiii!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Sence sen ilişkide eğlenceli biri misin?
4. Peki insanlarla genellikle nereden tanışırsın?
5. Daha önce hiç körkütük aşık oldun mu?
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6. Sence senin en çok neyin seviliyor?
7. Sence seni unutamayan biri var mı?
8. Son olarak burç grubunu seçer misin?
Senin aşkından çıldıran kişinin ismi;👇
Senin aşkından çıldıran kişinin ismi;👇
Senin aşkından çıldıran kişinin ismi;👇
Senin aşkından çıldıran kişinin ismi;👇
Senin aşkından çıldıran kişinin ismi;👇
Senin aşkından çıldıran kişinin ismi;👇
Senin aşkından çıldıran kişinin ismi;👇
Senin aşkından çıldıran kişinin ismi;👇
Senin aşkından çıldıran kişinin ismi;👇
Senin aşkından çıldıran kişinin ismi;👇
Senin aşkından çıldıran kişinin ismi;👇
Senin aşkından çıldıran kişinin ismi;👇
Senin aşkından çıldıran kişinin ismi;👇
Senin aşkından çıldıran kişinin ismi;👇
Senin aşkından çıldıran kişinin ismi;👇
Senin aşkından çıldıran kişinin ismi;👇
Senin aşkından çıldıran kişinin ismi;👇
Senin aşkından çıldıran kişinin ismi;👇
Senin aşkından çıldıran kişinin ismi;👇
Senin aşkından çıldıran kişinin ismi;👇
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